Normes per a conductors novells: assegurant un bon inici

Es considera conductor novell a aquell que té el permís de conduir des de fa menys d’un any. Des del punt de vista teòric, aquests conductors tenen uns coneixements més recents que molts altres conductors amb anys de rodatge. Però ja se sap que l’experiència és un grau i, en aquest cas, encara ho és molt més.

La inexperiència d’aquests conductors es tradueix generalment en dificultats provocades, sobretot, per la falta de decisió. Per això, la llei marca una sèrie de limitacions que tots ells han de complir. No fer-ho implica incórrer en una infracció.

Normes bàsiques:

Obligatori portar la “L”: és la manera d’identificar a un conductor novell. La seva comesa és advertir a la resta dels conductors que estiguin atents i prenguin precaucions enfront dels possibles errors que pugui cometre el principiant.

Límit d’alcohol: Tot i que hi ha un límit permès a cada país, el millor és que un conductor novell no consumeixi alcohol s’hi ha de conduir.

Límits de velocitat: Els conductors novells poden anar a la mateixa velocitat que els altres vehicles de la via, però, per la poca experiència, sempre és millor reduir la velocitat per a sentir-se més segur.

Si t’estàs estrenant al volant, es recomana que respectis sempre les normes, ja que estan fetes per a la seguretat de tots els usuaris de les vies, i, en particular, que paris especial atenció als límits de velocitat i mai t’oblidis de la importància de mantenir la distància de seguretat amb la resta dels vehicles.

Evita les distraccions i no usis el mòbil ni cap altre dispositiu que pugui desviar la teva atenció de la conducció. Mantenir la concentració et permetrà anticipar-te als imprevistos que puguin sorgir en la carretera.

Pren sempre decisions adequades; conduir és decidir.

Per circulaseguro.com