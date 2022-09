Tres comportaments rars (o potser no tant) dels gossos

En conviure amb gossos, segurament i en més d’una ocasió, s’han trobat restes de pinso en algunes de les zones de casa que, a vegades, no estan visibles perquè el ca ha volgut amagar-les. És un gest que, inicialment, no ha de veure’s com a problemàtic. El motiu d’aquesta mena d’accions és que està imitant el comportament humà que està veient a casa. Intenta tenir a prop sempre menjar per a imitar els hàbits de la família com a seus.

Altres gestos cridaners del gos són furgar el sòl o bé rebolcar-se en ell. Totes dues situacions també tenen explicació i, en aquests casos, sí que és necessari prestar atenció.

Quan el gos furga, és perquè té una ansietat aguda. Això fa que l’instint dels gossos els demani fugir o escapar com sigui pel que està buscant una sortida. D’aquesta manera, cal saber què li succeeix i tractar aquest estat ansiós.

No obstant això, en alguns casos, aquest comportament es deu al fet que, en aquest moment, hi ha tempesta amb llamps o bé, a prop, hi ha algun espectacle pirotècnic o petards. En aquests casos, el gos sol furgar de manera compulsiva perquè el seu cervell entén que és una situació de la qual ha de sortir ràpidament perquè està en perill.

I, finament, si es rebolca pel terra, en principi, és un gest de felicitat. Aquí el problema està on el fa. Si el terreny és normal, és per diversió, però si és desagradable és per a perfumar-se.

