Només els contactes de Covid-19 que presentin símptomes hauran de realitzar un test

Donada l’estabilitat de la pandèmia de Covid-19, el Ministeri de Salut ha fet pública una modificació del protocol per al les persones que siguin contactes d’un positiu per tal de simplificar-lo i adaptar-lo a la situació epidemiològica actual.

Així, només s’aplicarà als contactes que presentin símptomes, que s’han d’aïllar i fer-se un test –no en format autotest–. Si el resultat dona positiu, serà un cas confirmat. Si dona negatiu, caldrà que es realitzin una TMA i, en cas de seguir sent negatiu, s’hauran de mantenir en vigilància passiva 7 dies. Els contactes que no tinguin símptomes, no caldrà que es realitzin test.