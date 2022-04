Bonell reivindica al Consell d’Europa la tasca d’Andorra per acollir els infants refugiats d’Ucraïna

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, participa aquesta setmana a la sessió de primavera de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que té lloc a Estrasburg i que se centra en avaluar les conseqüències de l’agressió bèl·lica de Rússia a Ucraïna. Precisament, i durant el debat d’aquest dimecres sobre quin ha de ser el rol i accions que ha de fer el Consell d’Europa perquè s’aturi el conflicte, Bonell ha ressaltat la importància de continuar articulant, des de les administracions de tots els estats, les accions necessàries per acollir refugiats, així com aplicar una protecció especial a les persones més vulnerables, especialment els infants. En aquest sentit, ha detallat que Andorra ha promogut, juntament amb Bèlgica, Luxemburg, Mònaco, Eslovènia i Sant Marino, l’adopció de la Declaració que condemna l’atac rus a Ucraïna i que expressa la necessitat d’assegurar refugi i protecció als menors, “el qual ha comptat amb el suport de 38 estats membres del Consell d’Europa”.

La presidenta suplent Demòcrata, que exerceix de cap de la delegació andorrana del Consell General al Consell d’Europa, ha afegit que “és el nostre deure garantir la protecció i acollida adequada de tots els nens i nenes que han fugit del seu país per la guerra”, tenint en compte que es calcula que la meitat dels aproximadament 10 milions de refugiats per aquest conflicte són infants.

També per reforçar aquesta demanda, Bonell ha detallat tota la tasca feta pel Principat des de l’esclat de la guerra per proporcionar la millor acollida i qualitat de vida als refugiats. “Andorra ha donat resposta a les crides de solidaritat i ha pres les mesures necessàries per acollir a les persones que han demanat asil al nostre país”. El Govern, ha afegit, ha aprovat un decret pel qual s’estableix el procediment d’estada de les persones desplaçades, que ha permès acollir prop de 300 ucraïnesos, 80 dels quals són menors.

Així mateix, ha recordat que Andorra ha aprovat per primera vegada una llei d’aplicació de sancions econòmiques internacionals, per alinear-se amb l’acció europea contra la guerra fent pressió perquè Rússia aturi els atacs.

Bonell, que no ha pogut fer la intervenció en directe a l’hemicicle del Consell d’Europa per l’elevat nombre de ponents assistents -el seu discurs, però, queda guardat i inclòs en l’informe debatut aquest dimecres a l’APCE- ha lamentat que “l’agressió contra Ucraïna persisteixi malgrat les nombroses crides al cessament dels atacs i a respectar la Declaració Universal dels Drets Humans”. Ha afegit que Andorra “se suma a les nombroses crides a un alto el foc” i ha celebrat “el paper essencial del Consell d’Europa en la protecció dels drets humans enmig d’aquesta crisi humanitària”.