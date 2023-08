No s’aturen les agressions masclistes al país

Una dona es protegeix amb la mà d’una agressió. Foto: Arxiu

Es estrany la setmana que no es notifiqui algun cas de violència masclista al Principat. Es tracta de casos denunciats o sabuts, però, d’altres, segueixen en l’anonimat i no són notificats, malauradament, a les forces de l’ordre. És comprensible… La por, les amenaces, la indefensió de les dones fa que no s’hi atreveixin.

En aquest sentit i, sense anar més lluny, la Policia ha detingut la matinada d’aquest dilluns a Andorra la Vella un home, de 30 anys d’edat, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. El que seria -dit planament- haver exercit violència domèstica per haver agredit la parella.