Crec que ve d’una pel·lícula, jo l’atribueixo a la indústria Índia de Bollywood, la frase és “Si no és feliç, no és el final”. Sabina deia que “No existeix cap història d’amor que tingui un final feliç; si és amor, no tindrà final, i si ho té, no serà feliç.” Són frases dignes de reflexionar. Mira la teva vida, veuràs que en ella has tingut alts i baixos. Si encara no n’has tingut cap, mira llavors la dels altres.

L’habitual en la vida és tenir moments bons i altres dolents. Tots desitgem que els dolents durin poc i que passin de pressa, a vegades no és així, però si fem cas a la saviesa popular que rebem gràcies als refranys, es diu, “després de la tempesta ve la calma”. Si creus en la bíblia, aquesta, explica que va haver-hi un diluvi universal que va arrasar amb tot i a poc a poc i amb el temps la vida va tornar a florir. Deia que miris la teva vida per a adonar-te que els mals moments acaben passant, per durs o eterns que semblin.

Encara que creguis que no t’aporten res, sí que ho fan. Una vegada hagi passat hauràs crescut com a persona, t’autoconeixeràs millor i encara que ara mateix no puguis veure-ho seràs més fort si en la teva vida es repeteix un moment similar. Puc assegurar-te des de la meva experiència que no hi ha mal que duri cent anys. Si la teva essència segueix dins teu, una vegada passat el problema, tornarà a sortir igual que les plantes tornen a florir a l’estiu.





