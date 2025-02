Neix la Volta a l’Alt Urgell, el repte de recórrer a peu la comarca en dos anys

El cartell informant de les sortides més immediates (CCAU)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’associació Marxa Nòrdica Cadí Pirineus han presentat aquest dilluns el repte de donar la volta a peu a la comarca al llarg d’aquest 2025 i el 2026 a través de la xarxa de senders del Camina Pirineus, projecte amb el qual es recuperen i senyalitzen els camins tradicionals que servien d’unió entre pobles i que afavoreix el coneixement del patrimoni natural i cultural de la comarca.

“Aquesta aventura és una oportunitat excepcional per a arribar a molts racons de l’Alt Urgell, una de les més grans dels país i amb més varietat de paisatges,” ha manifestat la vicepresidenta de l’àrea de Promoció Econòmica, Carme Espuga, en la presentació del projecte, durant la qual ha estat acompanyada pel responsable de Marxa Nòrdica Cadí Pirineus, Albert de Gràcia, un dels impulsors de la iniciativa, i la tècnica de Turisme del Consell Comarcal, Montse Ripoll.

Les sortides seran sempre guiades per un guia de l’entitat i en diverses etapes es convidarà guies locals “que ens podran aportar més valor i més detalls sobre la zona en concret”, ha dit Espuga. El repte s’ha pensat per a portar-lo a terme en dos anys: aquest 2025 s’han programat sis etapes, entre els mesos de febrer i de juny, i l’any que ve es faran set etapes més.

El calendari i totes les informacions es poden consultar a l’enllaç https://www.nordicwalking.cat/repte-2025-volta-a-lalt-urgell/ i per a fer la inscripció cal enviar un correu a mccadipirineus@gmail.com. La primera etapa comença aquest dissabte, dia 15, amb la ruta Bassella-Oliana i es continuarà la setmana següent amb la travessa Peramola-Coll de Nargó.

S’ha volgut començar per la part sud de la comarca perquè encara no s’hi ha fet la senyalització oficial del Camina Pirineus i amb aquestes rutes es podran testar els senders i afinar la seva identificació. Des de l’organització es remarca que les etapes “són majoritàriament exigents” i es recomanen a persones acostumades a caminar llargues distàncies per terrenys de muntanya.