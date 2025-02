El IX Festival del Joc del Pirineu reivindica l’ús del joc de taula, també en català, com a eina educativa

Cartell del IX Festival del Joc del Pirineu (Aj. la Seu)

El Festival del Joc del Pirineu, esdeveniment lúdic de referència que organitza l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i que enguany arriba a la seva novena edició i que se celebrarà el cap de setmana del 4 al 6 d’abril, posarà de relleu l’ús del joc de taula com a metodologia educativa, així com la seva aposta pels jocs editats en català.

Així ho ha explicat la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, en la presentació d’aquesta novena edició del festival: “Volem subratllar la importància del joc en el món educatiu i, alhora, refermar poder jugar també en català”. A més, Tó ha manifestat que el festival aspira a obtenir més visitants que en la darrera edició: “Partint que el joc és cultura, volem anar més enllà, i arribar als 12.000 visitants, superant així la xifra de l’any passat”.

És per això, tal i com ha avançat la regidora Tó, que el IX Festival del Joc del Pirineu atorgarà la distinció Amic del Joc a l’entitat de recerca Neuropsicologia, Gens i Ambient (NeuroPGA), que forma part del Grup de Recerca Consolidat 2021SGR01432 Neuropsicologia, Metodologia, Diferències Individuals i Processos Lingüístics de la Universitat de Lleida.

L’objectiu de NeuroPGA és identificar factors ambientals que ajuden a la promoció de la salut i l’educació, i el seu principal interès recau en l’ús de metodologies lúdiques com a eines d’intervenció. Al respecte, la regidora d’Educació i d’Infància i Joventut, Christina Moreno, ha remarcat que “jugant no només es gaudeix, sinó que s’extreu un aprenentatge de vida i s’entrenen habilitats individuals i socials com l’acceptació, la comunicació eficaç o el treball en equip, que seran grans aliats en el desenvolupament del propi procés vital d’infants i joves”.





Retorn dels Premis Catalunya, millors jocs en català

Per la seva part, els directors del Festival del Joc el Pirineu, Marc Travé i Pablo Giménez han anunciat una de les principals novetats en l’edició d’enguany és el retorn dels Premis Catalunya. “Uns guardons que es tornaran a donar després d’elaborar unes noves bases que han comptat amb la col·laboració dels principals mitjans de divulgació i comunicació en català de jocs de taula i amb un comitè de selecció més nombrós i experimentat”, han explicat els directors d’aquest esdeveniment.

Així, els Premis Catalunya premiaran els millors jocs de taula publicats en català l’any 2024 en les categories de: Millor Joc Infantil; Millor Joc Familiar i Millor Joc Avançat.

A més a més, el IX Festival del Joc el Pirineu serà de nou l’escenari de la gala de lliurament dels “Premios Tabula”. Són uns premis que atorga la crítica especialitzada de jocs de taula, en múltiples categories, als millors jocs publicats durant l’any 2024.





El Festival creix

Un exemple de creixement del festival respecte edicions anteriors és l’augment de m2 que ocuparà l’espai de joc al municipi, així com l’augment del nombre d’activitats que tindran lloc al llarg del cap de setmana de celebració d’aquest esdeveniment.

Prèviament, del 17 de març al 3 d’abril, cada tarda tindran lloc diferents activitats relacionades amb els jocs de taula.

Un altre sector que creix és la participació de comerços de la Seu, on hi prendran part una cinquantena d’establiments en la iniciativa Jocs dels Aparadors Enredats, en les seves dues variants (el joc dels Daus Infiltrats i el joc Endevina el Joc).

També augmenta el nombre de restaurants de la Seu d’Urgell que participen en el Joc a Taula, els quals canvien la seva carta substituint els noms dels plats per noms relacionats amb noms de jocs de taula o convertint la carta en un joc en si mateixa.





El festival, aparador de novetats

Enguany, la participació d’editorials que exposaran els seus jocs i presentaran la seves novetats al festival del Joc del Pirineu creix en un 127% respecte l’edició passada. Així, el festival comptarà amb la presència de 25 editorials, enlloc de les 11 de l’any passat.





Respecte al món editorial, aquestes són les novetats més destacades que tindran lloc en el marc del festival:

• DEVIR (Patrocinador General) celebra enguany els seus 25 anys i està preparant un seguit d’activitats especials relacionades amb un dels seus llançaments.





• Asmodée (Patrocinador associat), l’empresa més gran del sector s’incorpora al festival i portarà un joc vinculat amb el món del formatge que no es publicarà fins a l’agost vinent i que es podrà ‘degustar’ en primícia.





• Falomir Juegos omplirà d’activitats locals més festius, com algun dels restaurants, amb les seves novetats. També cal tenir en compte que l’any passat van signar amb Hand Solo la publicació del seu joc que actualment es troba en producció.





• Totes les editorials participants portaran activitats especials i algunes prometen ser espectaculars. Una d’elles, fins i tot, pretén batre un rècord superheroic (Virus Marvel).

Una altra proposta a destacar del IX Festival del Joc del Pirineu serà l’exposició ‘Els sentits del joc. Un recorregut sensorial per la memòria lúdica’ que es podrà visitar a la sala d’exposicions ‘la Cuina’, situada al centre cultural Les Monges de la Seu d’Urgell.