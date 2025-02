Estudi de la Generalitat per a reduir les acumulacions de neu originades pel vent a la BV-4031 al Coll de la Creueta

Acumulacions de neu a la BV-4031, a la zona del Coll de la Creueta (Govern.cat)

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha posat en funcionament una estació nivometeorològica a les immediacions del Coll de la Creueta, a Castellar de n’Hug. Aquesta instal·lació forma part d’un estudi de seguiment de les congestes de neu, que ha de permetre caracteritzar la seva dinàmica i determinar les mesures més efectives per a reduir la seva afectació a la carretera BV-4031, el primer d’aquestes característiques impulsat pel Departament català.

La BV-4031, al seu pas pel Coll de la Creueta i dins el Parc Natural del Cadí-Moixeró, es veu afectada els mesos d’hivern per acumulacions de neu produïdes per l’efecte del vent. Per a reduir l’afectació sobre la carretera i la mobilitat en aquest entorn, Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha impulsat aquest estudi, que compta amb un pressupost de 140.000 euros i tindrà una durada de dos anys.

L’estudi permetrà disposar de dades quantitatives de les variables que intervenen en la formació de congestes a la carretera, com són la direcció i intensitat del vent, el transport de neu i les condicions atmosfèriques i del mantell de neu. A banda de la instal·lació de l’estació nivometeorològica, l’estudi també inclou el seguiment en detall mitjançant fotogrametria i dades sobre el terreny.

Les dades obtingudes contribuiran a millorar la previsió dels episodis de formació de congestes i amb les mesures correctores que proposi l’estudi, una menor afectació a la carretera. D’aquesta manera, aquesta actuació permetrà afavorir la mobilitat i la seguretat i optimitzar les tasques de manteniment en el marc de la vialitat hivernal.