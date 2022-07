Neix la “Travessa Pas de la Casa”, una nova cursa de trail pels punts més icònics de la vila

Neix la “Travessa Pas de la Casa” una nova cursa de muntanya impulsada amb l’objectiu de diversificar l’oferta d’activitats d’estiu i posar en valor l’entorn natual, amb l’estany d’Abelletes com a punt central dels tres recorreguts i que recorre diversos punts icònics de la vila com el port d’Envalira, Coll Blanc, etc.

Un dels joves emprenedors impulsor de la iniciativa, Rui da Costa, ha explicat que “després de participar com a voluntari i corredor a moltes competicions del país vam pensar que seria una bona iniciativa una cursa al Pas de la Casa amb tres recorreguts que permetin la participació de tothom”.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, han coincidit en que, aquesta, és “una iniciativa molt benvinguda per a la gent del Pas de la Casa”. El conseller també ha explicat que des del comú es col·labora amb aquesta iniciativa que, a més, “ha sorgit de joves emprenedors del Pas de la Casa”.

Programa

La Travessa Pas de la Casa es durà a terme del 12 al 14 d’agost. Durant els dies 12 i 13, es farà un “village” de l’esport, a la plaça de l’Església, on estaran a la venda diferents productes de les marques col·laboradores i es farà l’entrega dels dorsals i del “welcome pack” consistent en cantimplora, motxilla, gorra, etc.

Recorreguts

Els tres recorreguts de la cursa seran el diumenge 14 d’agost i les sortides seran a les 10 h, la distància de 10 km (la cursa Antenes), a les 10.30 h, la distància de 5 km (la cursa Directa), i a les 11 h la distància de prop de 3 km (la cursa Antenes). Totes les tres curses tenen el punt de sortida i arribada a la plataforma de Grandvalira al peu del telecabina Pioners.

Al llarg dels tres recorreguts hi haurà 4 avituallaments, formats per voluntaris i ubicats en els punts més estratègics dels diferents traçats. Encara que la previsió del temps durant aquestes dates és de sol, s’ha tingut en compte la climatologia de la vila, per tant, s’han creat itineraris alternatius en el cas que el temps o l’estat del terreny dels traçats principals no tinguin unes bones condicions per a la realització de les curses, i d’aquesta manera evitar la cancel·lació d’aquestes.

L’entrega de premis tindrà lloc a les 14 h i, seguidament, s’oferirà un dinar popular per a participants, acompanyants i voluntaris.

Inscripcions

El període d’inscripcions per a participar a la travessa estarà obert fins al pròxim 10 d’agost a través del web www.travessapasdelacasa.com. El preu de la inscripció és de 19,99 euros, i aquesta inclou: el “welcome pack”, l’assegurança, el dinar post-cursa, el dorsal, obsequis proporcionats per les empreses col·laboradores, els avituallaments, la classificació i premis, i finalment, el “finisher pack” (una medalla i una samarreta).

Les classificacions estaran disponibles al final de la cursa, i organitzades per categories, tot i que els premis seran només per a la categoria absoluta femenina i masculina.