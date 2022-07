Neix el Canillo Scenic Arts amb la voluntat d’impulsar les arts escèniques

El Canillo Scenic Arts, el primer festival d’arts escèniques del Principat, s’estrenarà el pròxim 1 d’agost. Seran deu dies seguits d’actuacions, que serviran d’aparador per a artistes locals i internacionals, i amb l’objectiu d’acostar al públic un ampli ventall de propostes creatives, originals i innovadores vinculades a les arts escèniques.

Paral·lelament, l’esdeveniment pretén dinamitzar i reivindicar el territori i la parròquia de Canillo, així com a promoure els negocis locals: bars, restaurants, allotjaments, empreses d’activitats i comerç̧, a través d’aquesta difusió de l’espai amb diferents actuacions, espectacles i performances per a tots els públics.

El fil conductor serà la naturalesa, l’aigua i l’aire lliure, acompanyats per espectacles de qualitat. Hi haurà tres zones on es poden veure les diferents propostes: la plaça del Prat del Riu, la zona bosc i l’església de Sant Serni, com a pulmó de Canillo Scenic Arts, on el públic podrà gaudir d’una experiència lluminosa a l’exterior del monument.

Totes les actuacions són gratuïtes i no cal fer reserva prèvia. L’acte de presentació ha anat a càrrec de Francesc Camp, Cònsol Major de Canillo, i dels organitzadors de l’esdeveniment, Oriol Vilella i Toni Colom.

Les actuacions que tindran lloc al Prat del Riu comencen el dia 1 d’agost amb ​​Contes populars i llegendes d’Andorra, amb Carol Caubet de la companyia de teatre An-danda-ra. Es faran 4 representacions, dues el dilluns 1 i dues més el dimecres 3 d’agost, a les 20 h i a les 22 h.

La següent proposta, el dia 2 d’agost i que es repetirà el dia 5, Joan Acustic Simulator, a càrrec de Joan Hernández, cantant i guitarrista. Explicarà, a les 20 h i a les 22 h, amb “Speak and Play” anècdotes i experiències més o menys biogràfiques i més o menys fictícies amb ironia i sentit de l’humor.

Love Battle serà l’actuació internacional del dia 2, a les 21h i a les 23 h. És un espectacle que pretén ser dual, ambivalent, lúdic, salvatge i tenaç. Una gran lluita domèstica i capritxosa on les flames, els fums i les espurnes de colors realcen la banalitat de la situació, en una veritable exhibició de focs artificials.

El dijous serà el torn de Fili Busters, amb dos passis, a les 20 h i a les 22 h. La nova i arriscada aventura en què Mortelo&Manzani posaran en perill les seves vides i les de tot el públic que envolti l’escenari a menys de deu metres de distància, en un evident homenatge als temeraris. Divertidíssima proposta de circ i pallasso, amb tècniques de circ (funambulisme) i amb un aparell únic que utilitzen per a la seva actuació.

Dissabte arribarà amb dues noves propostes. Per un costat es podrà veure Piano Danzante, a les 20 h i a les 22 h, que va ser creat per Manuel Benyacar, músic que combinant totes les seves passions, va crear el seu primer gran piano artesà inspirat en una escena de la pel·lícula Big with Tom Hanks (1988), on toca amb els peus un gran piano en una botiga de joguines a Nova York.

D’altra banda, Una maleta de contes, a les 21.15 i a les 23h és un proposta artística on dues intèrprets explicaran contes i llegendes populars del Principat, petit país en dimensió però no en històries. Un espectacle per a tota la família. L’esdeveniment es repetirà el diumenge 7 d’agost, a les 20 h i a les 22 h.

Per a començar la segona setmana, el dilluns 8, a les 20 h i a les 22 h, i el dimarts 9, a les 21 i 23h, serà el torn de Sobrino del diablo. El cantautor barceloní presenta, a Canillo, dos concerts basats en els seus darrers CDs. Un show a mig camí entre el folk, el rock i el pop acústics i una posada en escena divertida i teatral que no deixa mai indiferent a ningú.

També el dimarts 9, a les 20 h i a les 22 h, hi haurà una actuació internacional, en aquest cas, Sbandieratori, l’art italià de manejar banderes. Música de tambors i trompetes donen ritme a acrobàcies i jocs de banderes d’aquest tradicional grup renaixentista fundat el 1966 a Cori, Itàlia, que sempre ha basat la seva actuació en fets històrics i ha utilitzat tècniques coreogràfiques específiques.

Representen un estil de llançament de banderes que pot expressar en 20 minuts les seves característiques més espectaculars; alternen actuacions grupals i solistes, mostrant una de les escoles acrobàtiques més singulars del món. Repetiran actuació el dimecres a les 20 h i a les 22 h. La sortida de l’espectacle de les 20 h serà des de Prat de Sella i la de les 22 h serà des de l’avinguda Sant Joan de Caselles.

L’esdeveniment clourà el 10 d’agost amb la poesia de Teresa Colom, poetessa i escriptora andorrana, a les 21.15 h. Ha publicat diferents poemaris i el 2010 estrenava 32 vidres, muntatge poeticoteatral. El 2015 va publicar el llibre de relats La senyoreta Keaton i altres bèsties, la seva primera novel·la, Consciència (Empúries, 2019).

A més de tots aquests actes, cada dia, l’església de Sant Serni s’il·luminarà de les 22 h a les 00 h, amb un espectacle lumínic creat específicament per a l’ocasió.

Es pot consultar tota la informació relativa a l’esdeveniment a la pàgina www.canilloscenicarts.com