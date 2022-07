El centre medicoesportiu al port d’Envalira preveu obrir el 2025 amb una inversió de 22 milions d’euros

Fa uns dies ha començat el moviment de terres al cap de port d’Envalira per a construir el CRAMEA, el centre d’alt rendiment per a convertir-se, quan estigui, acabat en un referent mundial de l’entrenament esportiu en alçada .

Les obres s’aturaran a l’hivern per a no entorpir la temporada d’esquí i, des de Bomosa, l’empresa concessionària, s’estima que estiguin acabades la primavera del 2025, quan es podrà obrir la instal·lació.

Aquest centre d’alt rendiment serà el més alt d’Europa i vol diferenciar-se d’altres d’aquest tipus com Font Romeu i Sierra Nevada acollint també esportistes aficionats.

I és que, segons el director general d’Univers Bomosa, Manel Garcia, “l’esportista amateur sovint té dificultats per a trobar llocs que el puguin complementar, com un centre d’alt rendiment, on es trobaran amb la possibilitat de compartir espai amb grans professionals que hi puguin residir i, aquest, és un tret diferencial importantíssim“.

El CRAMEA tindrà més de 9.000 metres quadrats de superfície i 80 habitacions, a més de disposar de tots els serveis que necessiten els esportistes per a preparar-se.

L’augment del cost dels materials de la construcció ha comportat un increment de la inversió prevista. “És impensable a hores d’ara mantenir-se en els 16 o 17 milions que s’havien projectat en el seu moment. Ara ja pensem que seran al voltant de 22 milions d’euros“, ha afirmat Garcia.

El CRAMEA estarà obert a estades d’esportistes que busquen el benefici de preparar-se i de dormir en alçada. Les federacions del país també podran gaudir de les instal·lacions.