Nastasia Gimenez i Ignasi Jorba s’imposen en la final de la Copa Catalana de descens

Vallnord – Pal Arinsal tanca una nova edició de la Copa Catalana, tant de XCO com de DHI. Aquest diumenge, s’ha disputat la final de descens amb la presència de més de 150 corredors i un nou escenari. L’estació ha volgut estrenar el nou circuit de World Cup per aquesta prova i serà, el circuit que també estarà present en la propera edició de Copa del Món UCI de BTT, al juliol del 2022. El circuit amb sortida des de Pic del Cubil fins al retorn de Cubil, ha estat una gran sorpresa per als corredors ja que demostra una seva exigència i capacitat.

En categoria femenina, Nastasia Gimenez, ha estat la clara vencedora amb un temps final de 4:06.37. L’ha seguit amb una diferència de poc segons, Melanie Chappaz, amb un temps 4:09.10. Finalment, Telma Torregrosa s’ha classificat tercera posició amb un temps 4:11.31. En categoria masculina, la final ha estat molt lluitada. Ignasi Jorba ha estat el guanyador amb un resultat de 3:28.61, però sense dubtes, no ha estat fàcil ja que Carlos Langelaan l’ha seguit amb un total de 3:28.98 i en tercera posició, Adrián Gonzalez amb una diferència d’una mil·lèsima.

En categoria junior, Arnau Graslaub ha estat el guanyador, col·locant Andorra en el podi. Aquest ha realitzat un temps final de 3:39.10, aconseguint a la vegada la 17a plaça en classificació general. També s’ha convertit en el nou campió d’Andorra en categoria junior. Pel que fa Joan Aracil que competia en categoria elit, ha aconseguit un resultat de 3:40:55, convertint-se en el nou campió d’Andorra Elit i el 20è lloc en la classificació general.

Obert els caps de setmana

Fins al proper 12 d’octubre, Vallnord – Pal Arinsal obrirà durant tots els caps de setmana. Tots els serveis de l’estació estaran disponibles amb un nou horari: de 10h a 17h. El Bike Park té la previsió d’obrir al 100% sempre i que les condicions meteorològiques ho permetin però a la vegada, es mantindran algunes activitats alternatives obertes com els Buggies, el Parc de Cordes o la Kid’s Zip. Pel que fa restauració, l’Expresso de Pal i el Coll de la Botella seran els restaurants disponibles.