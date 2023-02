Myandbank llança el Pla Amic, que permet guanyar fins a 200 euros a cada client que convidi fins a 10 amics

Promoció de la campanya de Myandbank “Qui té un amic té un tresor” (Andbank)

Myandbank, el banc 100% digital d’Andbank, ha llançat la campanya “Qui té un amic té un tresor”, amb la qual el titular d’un compte a Myandbank pot guanyar fins a 200 euros, només pel fet de distribuir el “codi amic” a un màxim de 10 amics o familiars que es donin d’alta i activin el Bizum del seu compte. Per la seva part, el nou client que faci ús del codi, també guanyarà 20 euros.

L’entitat llança aquesta campanya amb l’objectiu de promoure els pagaments instantanis, una forma àgil i fàcil de fer petits enviaments de diners de manera immediata i gratuïta a traves del mòbil.

Actualment, Myandbank ja té més de 5.000 comptes oberts i operatius i és l’única entitat que disposa de Bizum a Andorra. Pel que fa a les operacions amb Bizum, des del seu llançament a final de novembre de 2023, s’han efectuat més de 11.500 operacions per un import de més de 900.000 euros.





Mecànica de la campanya

Tots els titulars d’un compte a Myandbank que tinguin el Bizum activat tindran a la seva app un “codi amic”. Aquest codi el podran compartir amb un màxim de 10 amics o familiars. Un cop tinguin tots el compte obert i el Bizum activat, rebran cadascun 20 euros bruts.

El codi serveix per a un màxim de 10 amics, i aquests, un cop fets tots els passos d’activació del Bizum, podran accedir també a un codi per a distribuir a altres amics o familiars. La campanya arranca avui dilluns, 27 de febrer del 2023 i estarà vigent fins al 31 de març del 2023. Les bases per a participar en la campanya es troben a la web Myandbank.com.





Productes Myandbank

Myandbank es un banc 100% online, i per a ser client d’aquesta entitat no cal tenir prèviament un compte a Andbank.

L’entitat ofereix un compte totalment gratuït, sense comissions, que permet domiciliar qualsevol rebut, ofereix Bizum i transferències nacionals i internacionals gratuïtes. També incorpora un compte remunerat al l’1% fins a 30.000 euros.

Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun del procés per a donar-se d’alta. Així mateix, té a disposició dels interessats un correu electrònic al qual poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.





Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank, les inversions i els estalvis dels quals a Myandbank estan protegits pel Fagadi.

El nou banc digital és l’única entitat que compta amb Bizum a Andorra. Bizum és una solució digital que permet pagar de mòbil a mòbil de manera immediata als usuaris que disposin d’ella. També, inclou la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat a l’1 % fins a 30.000 euros i targeta de dèbit gratuïta.

La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades perquè l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).