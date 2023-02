La Policia deté 4 persones per positius en alcohol o drogues al volant

Un control d’alcoholèmia efectuat per la Policia (Policia d’Andorra)

Aquestes darreres hores hi ha hagut quatre detencions per positius d’alcohol i drogues al volant, totes elles, aquest diumenge. De matinada, els agents policials van detenir un veí de les valls i una dona no resident, ambdós de 25 anys, amb taxes de 0,86 i 1,41 en parades rutinàries.

A les 9:30 hores, la Policia va arrestar un altre home, no resident de 40 anys, per donar positiu a la prova de tòxics. I prop de les 23:00 hores va detenir un altre individu no resident de 30 anys amb una taxa d’1,39 grams d’alcohol per litre de sang.