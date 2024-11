Demòcrates: Rebutjada l’esmena a la totalitat a una llei “garantista i amb accions acotades” per a augmentar l’oferta d’habitatge

Sessió del Consell General d’aquest dijous (Consell General)

El Consell General ha rebutjat aquest dijous, amb els vots desfavorables dels grups parlamentaris de Demòcrates i Ciutadans Compromesos, l’esmena a la totalitat presentada per Andorra Endavant al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Es tracta d’una llei “amb processos garantistes, amb mesures perfectament acotades i legítimes”, ha defensat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana. A més, ha recordat Jordana, el contingut del projecte de llei emana de les propostes de resolució aprovades per totes les forces parlamentàries durant el debat monogràfic sobre habitatge que va tenir lloc a la Cambra parlamentària fa just un any. Llavors es van fer encomanes en matèria d’inversió estrangera, immigració, habitatges d’ús turístic i pisos buits, conceptes que tracta la llei.

Entrant al detall a la justificació de l’esmena a la totalitat, el president Demòcrata ha lamentat que la cessió dels pisos buits al Govern per a ser retornats al mercat d’habitatge de lloguer assequible es consideri un “atac sense precedents” al dret a la propietat privada, quan la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, que té més de 20 anys, ja contempla i aplica, mitjançant les cessions obligatòries gratuïtes dels plans parcials, aquest concepte. També ha insistit que la mesura “no és una cessió de la propietat sinó de l’ús dels habitatges, també protegit com a dret” a la Constitució. Per tot plegat, “l’afectació del dret a la propietat és proporcionada i adaptada al que la nostra legislació vigent preveu”, ha sentenciat Jordana.

Seguint amb el tema dels pisos buits, Jordana ha defensat que “el concepte, un règim excepcional, queda delimitat per activa i per passiva en la llei”. Sumat a què es delimita també quins no es consideren buits, com són les segones residències, els supòsits de canvi per motius laborals i els que estiguin tant a la venda com al lloguer. Així mateix, ha defensat que la finalitat de la mesura “no és recaptatòria”, davant la postura de l’oposició d’incrementar els impostos dels pisos buits com a principal solució per a fer-los aflorar. “La finalitat és que els pisos que es van fer amb llicència d’habitatge, serveixin per habitatge, és de sentit comú”, ha manifestat el Demòcrata.

En un altre ordre de coses, i pel que fa a la limitació de les llicències per als pisos turístics, ha exposat que és “perfectament legítim que una part d’aquests tornin al mercat residencial, dins les facultats de l’Estat per a ordenar el mercat partint dels interessos socials”. També ha recordat que des de la majoria s’ha entrat una esmena per a donar una mica més d’aire als propietaris, allargant a sis mesos la seva entrada en vigor.

Un altre punt destacat de la sessió d’aquest dijous ha estat la moció presentada pel grup socialdemòcrata sobre les necessitats dels interns del Centre Penitenciari. S’ha aprovat per assentiment, amb dues esmenes plantejades pel grup Demòcrata: una que allarga el termini, dels 6 als 12 mesos, perquè el Govern “faci un estudi per a determinar els recursos i els mitjans addicionals necessaris per a millorar l’atenció dels interns i, en concret, aquells que puguin patir malalties o trastorns de salut mental”, ha detallat la presidenta suplent Demòcrata, Maria Martisella. Seguidament, i un cop fet l’estudi, l’esmena encomana que es procedeixi a “modificar la legislació vigent necessària, així com un programa d’accions per als interns que pateixin malalties o trastorns de salut mental”. En aquest punt, el PS plantejava únicament la modificació de la llei penitenciària, però “segurament entraran també en joc altres lleis que caldrà modificar com ara el Codi Penal, el Codi de procediment penal, o altres”. En tot cas, “l’estudi ho establirà”, ha manifestat Martisella.

Amb tot, la presidenta suplent ha volgut recordar que “no hem de perdre de vista que els interns són persones que estan complint una pena privativa de llibertat per haver comès delictes”. Per tant, “aquest deure de reinserció, de socialització ha de ser ponderat amb les casuístiques que han portat a aquesta persona a la privació de llibertat”.





Fiscalitzacions del Tribunal de Comptes

Durant la sessió del Consell General s’han aprovat dos punts més. Per una banda, l’informe del Tribunal de Comptes corresponent a les liquidacions de les entitats fiscalitzades del 2022. El Grup Demòcrata hi ha votat a favor, malgrat reiterar a les entitats que han rebut observacions per part del Tribunal, “la necessitat de regularitzar-les per a donar compliment a la llei”, ha manifestat la consellera general Demòcrata, Meritxell López. No obstant això, també ha celebrat “que s’estigui constatant, any rere any, una disminució de les observacions” fetes pel Tribunal.

Finalment, s’ha aprovat per unanimitat la modificació de la Llei de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d’entitats bancàries i empreses d’inversió. Amb els canvis, s’incorporen a la legislació andorrana noves obligacions perquè les entitats bancàries siguin més resilients davant de possibles xocs econòmics. Es tracta d’un procés “d’homologació del país al context internacional”, cosa que permetrà “enfortir la plaça financera andorrana”, ha exposat la consellera general Demòcrata, Sílvia Riva.