Títol: Mr. & Mrs. Smith

Durada: No especificat

Gènere: Comèdia, espionatge, acció

Creació: Donald Glover, Francesca Sloane

Intèrprets: Donald Glover, Maya Erskine, Tamara Torres

Temporades: 1 Capítols: 8. Estrenada tot just el 2 de febrer

Plataforma: Amazon Prime Video

Mr. & Mrs. Smith és una sèrie d’acció inspirada en la pel·lícula homònima protagonitzada per Angelina Jolie i Brad Pitt. La trama segueix Jane i John Smith, un matrimoni que està a punt de viure una de les experiències més surrealistes de la seva relació. Tots dos són espies, treballen per a agències diferents i no ho saben. La seva monòtona vida fa un gir radical quan la nova missió de cadascun és acabar amb l’altre.





Sensacine