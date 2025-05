Motius per a adoptar gossos d’edat avançada

Un gos adult gaudint del caliu d’una llar (AMIC)

Quan pensem a adoptar un gos, sovint ens fixem en els cadells, atrets per la seva energia i expressió tendra. Tot i això, els animals d’edat avançada acostumen a ser els grans oblidats als refugis, tot i que tenen molt per a oferir. Adoptar-los no només és un acte de generositat, sinó que també té avantatges que potser no has considerat.

1. Un company educat des del primer dia. Els animals grans ja tenen hàbits apresos, la qual cosa fa que la seva adaptació a la nova llar sigui més fàcil. Gossos adults acostumen a estar acostumats a conviure amb humans i saben on han de fer les seves necessitats. Això evita els primers mesos de formació intensa que requereixen els més joves.

2. Personalitat definida i caràcter estable. Quan adoptes un gos d’edat avançada, ja coneixes el seu temperament i manera de ser. Això facilita molt l’elecció d’un company que encaixi amb el teu estil de vida, sigui tranquil o actiu. A més, són més pacients amb els nens i s’adapten millor a la convivència amb altres animals.

3. Un afecte tranquil i sincer. Els animals grans continuen sent afectuosos i agraïts, però amb un ritme de vida més relaxat. Si busques una companyia pausada que no impliqui una energia desbordant, un animal d’edat avançada és una opció perfecta.

4. Encara tenen ganes de jugar i gaudir. Tot i que ja no són cadells, els animals grans mantenen l’instint de joc i curiositat. Un gos adult seguirà divertint-se amb una pilota al parc. L’edat no els priva de moments divertits ni d’una actitud plena de vitalitat.

5. Donar-los una segona oportunitat és un gest preciós. Molts gossos grans arriben als refugis després d’anys sent fidels companys d’una família que, per circumstàncies de la vida, ja no els pot cuidar. Per a ells, trobar una nova llar significa recuperar l’amor i la seguretat que han conegut. Els refugis poden ser entorns difícils per als gossos d’edat avançada, i una adopció els permet viure els seus últims anys amb la dignitat i estima que es mereixen. A més, adoptar un gos gran és un acte de generositat que es veu recompensat amb un afecte incondicional.





Per Tot Sant Cugat