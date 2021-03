Mor l’expolític i empresari de Canillo Climent Palmitjavila

L’expolític i empresari va néixer a França el 1940. La seva família es va establir a Andorra quan ell tenia quatre anys i es va dedicar a la ramaderia.

L’Arxiu d’Etnografia d’Andorra va produir un vídeo el 2014 emmarcat en el projecte “Vides de muntanya” per posar en relleu les arrels socials i culturals del país en què Palmitjavila recordava els seus orígens i inicis en l’activitat ramadera. La mateixa entitat recordava com “el Climent, o el Som que li diuen al poble, va voler diversificar les activitats de la casa i va obrir un càmping a la propietat”. “Als anys 60, les explotacions es van especialitzar en la producció de vedella i el conreu de tabac, i al mateix temps es mecanitzaven moltes tasques. Va ser llavors quan el Consell General va establir el primer sistema d’ajuts per al manteniment de l’activitat agrícola i ramadera”.

Era cònsol menor de Canillo quan es va produir l’incendi a l’antic santuari de Meritxell el 1972.