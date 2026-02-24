Mor Jean-Michel Ruols, arquitecte de Caldea

L’arquitecte francès Jean-Michel Ruols (1945-2026) va morir el passat dimarts als 80 anys. Caldea lamenta profundament la mort de l’autor del projecte arquitectònic que va donar forma al centre i que ha definit durant més de tres dècades l’skyline d’Escaldes-Engordany. L’edifici va veure la llum a partir de l’encàrrec que li va fer el comú d’Escaldes, l’any 1987, durant el mandat del cònsol Jacint Casal.
Jean-Michel Ruols va ser el creador de l’emblemàtica estructura inaugurada al març de 1994, una proposta trencadora per a la seva època que va convertir Caldea en el primer edifici del país completament revestit de vidre. El projecte va suposar una aposta arquitectònica innovadora i valenta que replicava les formes de les muntanyes circumdants i culminava amb una torre de 80 metres d’alçada, avui encara la més alta del país i convertida en una de les icones que identifica Andorra.
El projecte visionari de Jean-Michel Ruols, conegut com a l’arquitecte de l’aigua, es va especialitzar en arquitectura vinculada a aquest recurs natural; mostra d’aquesta especialització en són projectes com el Parc Astérix. Jean-Michel Ruols va aportar al Principat una mirada contemporània basada en la transparència, la verticalitat i la llum. Al gener del 2007 va presentar el nou edifici, va tornar a intervenir a Caldea amb la construcció d’Innú, al 2012, i també va supervisar la gran reforma del complex del 2015.
Caldea honrarà la seva memòria col·locant una placa commemorativa a l’entrada de l’edifici.