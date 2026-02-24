Presentació del llibre d’Ernest Costa “Roques i baumes viscudes”, a la Seu d’Urgell

L’escriptor i fotògraf, Ernest Costa i Savoia (Bescanó, 1940), presentarà el llibre ‘Roques i baumes viscudes’, el dissabte 28 de febrer, a les 11.30 hores, a l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell. L’acte comptarà amb la participació de l’excursionista i escriptor, Jordi Pasques, i del director d’Editorial Gavarres, Àngel Madrià.
‘Roques i baumes viscudes’ és una immersió en el món mineral i humà que Ernest Costa ha anat auscultant al llarg de dècades de caminar, fotografiar i escriure. El llibre recull 171 escenaris d’arreu de Catalunya —de la Garrotxa al Ripollès, de l’Empordà al Berguedà, del Solsonès a la Catalunya del Nord, fins a l’Alguer— on la pedra, en forma de cova, bauma, penya, cingle o camí, esdevé testimoni de la relació persistent entre els humans i la terra. Amb una combinació precisa de text i imatge, l’autor construeix una geografia viscuda que dialoga amb la memòria oral, el patrimoni i la manera mediterrània d’habitar el món.
L’obra posa un accent especial en la pedra com a element essencial, constructor i simbòlic. Darrere l’aparença mineral, Costa hi descobreix formes de vida, oficis i creences, paraules i topònims, així com gestos de subsistència. Cada fotografia i cada text obren un diàleg entre l’etnografia i la reflexió, entre la saviesa popular i la mirada d’algú que sap veure en la matèria dura una forma de vida.
El llibre inclou també diversos elements vinculats a les contrades de l’Alt Pirineu i el Prepirineu, com el granit de Músser (Aristot), la bauma i el pont de la Margineda (Andorra), així com altres espais del Solsonès, el Berguedà o la Cerdanya, que reforcen el vincle entre paisatge, història i experiència humana. Publicat per Editorial Gavarres, ‘Roques i baumes viscudes’ s’inscriu en una línia de treball que posa en valor el territori, la memòria i la cultura material a través d’una mirada atenta, pausada i profundament arrelada al país.