Títol: Monstruo: La historia de Ed Gein
Durada: 60 minuts
Gènere: Drama, suspens
Creació: Ryan Murphy, Ian Brennan
Intèrprets: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Tom Hollander
Temporades: 1 Capítols: 8
Plataforma: Netflix
Sinopsi:
Aquest nou lliurament se centra en un cas pertorbador de la història criminal nord-americana, el d’Edward Gein, un assassí i profanador de tombes de la dècada de 1950, conegut com el Carnisser de Plainfield.
Gein va confessar haver assassinat dues dones i va exhumar nombrosos cossos de cementiris locals, utilitzant les seves restes per a crear trofeus i objectes macabres amb la pell i els ossos de les seves víctimes. La seva recargolada fascinació pels cadàvers i el seu fosc comportament revelen els horrors del seu trastorn psicològic. Estarà protagonitzada per Charlie Hunnam.
Per Sensacine