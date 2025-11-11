Sa Dragonera: petita per dimensió, però de gran valor paisatgístic

Sa Dragonera és una petita illa situada a l’oest de Mallorca, davant del municipi d’Andratx i propera a la localitat de Sant Elm. Té una longitud aproximada de 4,2 quilòmetres i una amplada màxima d’1 quilòmetre. Tot i la seva mida reduïda, el seu valor natural i paisatgístic és immens. L’any 1995 va ser declarada Parc Natural, protegint-se amb això el seu entorn i la regulació de les visites.
El seu nom prové de la seva forma allargada i ondulada, que recorda el perfil d’un drac estirat sobre la mar. Aquesta imatge s’ha convertit en un dels símbols més reconeguts de la costa mallorquina.
L’element més emblemàtic és la sargantana endèmica de l’illa (Podarcis lilfordi ssp. giglioli), que només es pot trobar aquí i en altres illots de la zona. També hi habiten aus marines com la gavina de bec vermell, el corb marí emplomallat i el falcó marí.
Sa Dragonera no té construccions turístiques ni establiments, ja que és un espai protegit. Les visites són regulades i només es pot accedir en vaixell des de Sant Elm o del port d’Andratx. Un cop a l’illa, el que es pot fer és gaudir de la natura i caminar pels seus senders.
Hi ha quatre itineraris principals, que permeten descobrir els punts més destacats:
- Camí del Llebeig – Porta fins al far de Llebeig, situat a l’extrem sud-oest, amb vistes espectaculars sobre la mar oberta.
- Camí de Tramuntana – Arriba fins al far de Tramuntana, a l’extrem oposat, amb bones panoràmiques cap a Sant Elm i la costa mallorquina.
- Camí del Far Vell – Condueix al far vell de na Pòpia, situat al punt més alt de l’illa (352 metres), des d’on es pot contemplar una vista de 360° impressionant.
- Camí de na Miranda – Ruta més curta i fàcil, ideal per a observar la fauna i la flora sense grans pujades.
Passejar per sa Dragonera és com endinsar-se en un petit paradís salvatge, on la natura domina i el silenci només es trenca pel crit de les gavines i el so de les onades.