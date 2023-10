Mònica Doria tanca la seva millor temporada pensant en els Jocs Olímpics

La palista andorrana, Mònica Doria, competint a la Seu (ATV)

La piragüista, Mònica Doria, ha fet balanç de la temporada, aquest dilluns, mostrant la seva satisfacció per les fites aconseguides que ha exhibit amb un alt nivell. La piragüista ha remarcat que “l’objectiu principal de la temporada 2023 era la classificació olímpica per a París 2024 i que s’ha assolit amb bona nota”.

Doria va aconseguir la sisena posició en canoa i una tretzena en caiac en la competició més important, que era el Campionat del Món, a Londres. “La segona competició més important per a nosaltres han estat els Jocs Europeus, a Cracòvia, en què es va rendir a un molt bon nivell, assolint la final en canoa i gairebé una medalla d’or, i a les portes en caiac, amb una onzena posició”, ha explicat el seu entrenador, Cristian Tobio.

Doria i Tobio s’han mostrat satisfets amb la participació en totes les Copes del Món, en què s’han assolit quatre finals en caiac i dues en canoa, amb una segona posició a Praga i una tercera posició amb caiac cross a Augsburg. “Amb aquests resultats tanquem la millor temporada fins ara, tant en l’àmbit de resultats com de consistència competint. S’ha demostrat, competició rere competició, que estem al màxim nivell mundial en ambdues categories, i aquest any hem pogut veure molta més regularitat”, ha destacat Doria.

La piragüista ha finalitzat la seva intervenció destacant que seguirà entrenant amb la mateixa dedicació i esforç “perquè no ens conformem amb estar al top 10 i, per això, a partir d’aquí continuarem treballant per a estar encara més ben preparada de cara als Jocs de París 2024”.