FEDA destacarà a la Fira d’Andorra la Vella el rol de les persones en la transició energètica

La nova infografia de FEDA per a la present Fira d’Andorra la Vella (FEDA)

Sota el lema “Ets l’energia que suma”, FEDA convida als visitants de la Fira d’Andorra la Vella, que torna el 27 d’octubre amb la 44a edició, a unir-se en un esforç conjunt per a accelerar la transició energètica, advocar per fonts d’energia renovable, promoure l’eficiència energètica i fomentar l’estalvi d’energia. L’estand estarà ubicat a la zona central de l’envelat del recinte al Parc Central i disposarà de diversos espais interactius.

Els visitants es veuran immersos en una experiència única en ajudar a resoldre un enigma plantejat per l’Ivi, un ésser encantat que resideix en un univers màgic. Rebran un llibre d’instruccions i s’endinsaran en un cub on s’amaga la resposta, al mateix temps que aprendran més sobre l’estalvi energètic, les energies renovables i la mobilitat sostenible.

Aquelles persones que resolguin l’enigma amb èxit podran plasmar el seu compromís amb un món més sostenible en una fulla. Amb la suma de totes les fulles, l’Arbre dels propòsits esdevindrà més verd. Com a recompensa, els participants rebran una llibreta per a continuar anotant les seves idees en pro d’un món millor, la qual podran plantar quan s’exhaureixin les fulles.

Així mateix, tindran l’oportunitat de capturar el moment en un escenari ideal, on podran mostrar que són l’#EnergiaQueSuma i compartir així el seu compromís.

Però, això, no és tot el que l’estand té per oferir. Qui el visiti s’acostarà també als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, que estaran presents una vegada més en l’estand de FEDA a la Fira d’Andorra la Vella. Els visitants podran participar en un joc per a trobar parelles i conèixer quines accions individuals es poden fer per a contribuir a l’assoliment de cadascun dels ODS.

Addicionalment, l’equip de FEDA Cultura durà a terme dues activitats dirigides a un públic infantil, a partir de 6 anys, dissenyades per a aprendre de manera divertida sobre què són els ODS i perquè són importants. Els tallers “Juguem amb els ODS” tindran lloc el dissabte 28 en dues sessions d’una hora cadascuna, a les 12 i a les 16 hores.

El disseny i la construcció de l’estand de FEDA han estat planificats amb cura, tenint en compte criteris de sostenibilitat, utilitzant elements que poden tornar a la naturalesa i materials reciclats i reciclables. D’aquesta manera, FEDA reforça el seu compromís amb el planeta i l’economia circular.

El títol “Energia que suma” posa en relleu que tothom és protagonista del canvi i, a la vegada, part integral d’un esforç conjunt per un planeta millor. L’objectiu és “implicar a les persones en la missió de fomentar l’estalvi energètic i prendre accions concretes davant els reptes que planteja el canvi climàtic, perquè tots sumem i junts transformem”, assenyalen des de FEDA.

La Fira d’Andorra la Vella obrirà les portes el divendres, 27 d’octubre, a les 10 hores i rebrà visitants fins al diumenge 29 a les 20 hores.