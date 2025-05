Modificaran la Llei qualificada de la nacionalitat per a computar tots els períodes en què s’hagi residit al país

La ministra Ester Molné durant la seva compareixença davant dels mitjans (SFGA)

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha presentat aquest dimarts al matí la modificació que el Govern impulsa per a incloure canvis en la Llei qualificada de la nacionalitat. L’objectiu és poder flexibilitzar alguns dels requisits actuals per a l’obtenció de la nacionalitat per a no penalitzar aquelles persones que tenen una residència legal i efectiva no continuada en el temps.

Entrant al detall del projecte, es manté el període de 20 anys de residència per a adquirir la nacionalitat andorrana per naturalització i l’obligació de renunciar a la nacionalitat o les nacionalitats d’origen per a adquirir la nacionalitat andorrana per naturalització. Tot i això, el projecte de llei contempla que per a l’obtenció del passaport andorrà es computaran tots els períodes en què la persona interessada hagi residit al territori, inclòs si ho ha fet interrompudament i de forma no continuada. Caldrà, però, acreditar la residència principal i permanent durant els cinc anys anteriors a la sol·licitud.

Així, pel que fa a l’obtenció de la nacionalitat via escolaritat, serà necessari haver cursat un mínim de 10 cursos escolars en centres docents públics o privats del Principat d’Andorra que imparteixen programes educatius específics de formació andorrana. Fins ara en l’escolarització només es comptava aquella obligatòria, i ara es permetrà assolir la nacionalitat si s’ha fet el mínim de 10 anys entre els 3 i els 18 anys. A més, també es preveu la possibilitat de poder efectuar un cicle de formació a l’estranger per un període màxim de 12 mesos.

Per altra banda, i per a accedir a la nacionalitat per filiació, es permetrà no tan sols que un infant nascut a l’estranger accedeixi a la nacionalitat si un dels progenitors és andorrà i nascut al Principat d’Andorra, sinó que també s’afegeixen dos nous supòsits. Així doncs, l’infant nascut a l’estranger també podrà obtenir el passaport si un dels progenitors és andorrà (no nascut a Andorra) i, alhora, l’avi/àvia és nascuda al país. Finalment, també s’inclou la casuística que l’infant nascut a l’estranger pugui accedir al passaport si és fill d’una persona de nacionalitat andorrana que hagi residit al país durant, com a mínim, 10 anys.

La modificació proposada pel Govern entrarà a tràmit parlamentari perquè el Consell General en faci la tramitació pertinent i s’aprovi, si s’escau.