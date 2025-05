Andorra Telecom obté la certificació CEEDA: una fita tècnica i estratègica per a la sostenibilitat digital del país

La certificació ha estat atorgada als centres de dades de Nexus, la Comella i la Massana (Andorra Telecom)

Andorra Telecom ha assolit una nova fita en la seva estratègia de sostenibilitat i innovació: ha estat certificada amb la CEEDA (Certified Energy Efficient Datacenter Award), una de les acreditacions internacionals més exigents i reconegudes en eficiència energètica per a centres de dades.

A diferència d’un reconeixement, CEEDA és una certificació tècnica de caràcter global, avalada per una auditoria independent, que valida l’aplicació efectiva de bones pràctiques i estàndards internacionals com ASHRAE, ISO 50001, ETSI, Energy Star, TIA-942 i el Codi de Conducta Europeu per a CPDs (centres de dades). El procés d’avaluació s’estructura en quatre fases rigoroses i inclou una fase preliminar de preavaluació.

“És molt més que una medalla. És la garantia que estem fent les coses bé”, resumeix Anahí Sánchez, tècnica mediambiental d’Andorra Telecom i cap de projecte del procés de certificació CEEDA.

La certificació ha estat atorgada als centres de dades de Nexus, la Comella i la Massana, després de superar amb èxit els 218 controls tècnics relacionats amb el disseny, les operacions, els sistemes de refrigeració, la gestió TIC i la infraestructura mecànica i elèctrica. Aquest procés ha permès identificar millores, establir noves metes d’eficiència i reforçar el compromís intern amb la sostenibilitat.

Aquesta fita consolida l’aposta d’Andorra Telecom per un model de centre de dades eficient, escalable i resilient, en què s’han adoptat tecnologies com, sistemes de contenció d’aire calent/fred, tancaments de racks (bastidors de servidors), virtualització de servidors i l’aplicació dels principis d’economia circular i reutilització d’energia.

L’impacte també és econòmic: la implantació i manteniment d’aquesta certificació, amb un cicle biennal de revisió, representa una inversió estratègica amb retorn, ja que permet optimitzar costos operatius, minimitzar riscos i augmentar la satisfacció de les parts interessades.

Aquest èxit és el resultat del treball col·laboratiu entre àrees tècniques, ambientals i d’infraestructures d’Andorra Telecom, sota la coordinació d’Anahí Sánchez i Andreu Isal, que han liderat l’estudi i han supervisat la implementació de les recomanacions emeses pels auditors independents.

“Aquest projecte ha estat un exercici de rigor, aprenentatge i responsabilitat. Disposar d’un full de ruta objectiu ens permet continuar avançant en la digitalització sostenible del país”, explica Andreu Isal, responsable d’Instal·lacions d’Andorra Telecom.

Amb la certificació CEEDA, Andorra Telecom esdevé un referent al sud d’Europa en l’àmbit dels centres de dades sostenibles. Aquesta fita demostra que eficiència energètica, innovació i compromís ambiental poden anar de la mà, i situa el Principat al radar de les bones pràctiques internacionals.

“Un futur sostenible per a Andorra Telecom comença amb les decisions que prenem avui” — així conclou l’informe CEEDA, deixant clar que la transformació digital del país ha de passar per una transformació responsable, eficient i alineada amb els reptes globals.