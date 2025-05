JPEE: Nàdia Tudó signa el rècord d’Andorra en els 50m braça i sis nedadors passen a la final en la sessió matinal

La nedadora andorrana, Nàdia Tudó, en una imatge d’arxiu (FAN)

La natació andorrana ha completat una excel·lent primera jornada als Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025. La sessió matinal ha deixat un balanç molt positiu amb cinc classificacions per a finals, dos primers reserves i el primer rècord nacional establert al Centre Esportiu dels Serradells. La gran protagonista ha estat Nàdia Tudó, que ha brillat als 50 metres braça amb un temps de 33.00 segons, millorant el seu anterior registre i establint un nou rècord d’Andorra. La marca l’ha situat entre les tres millors del matí i li ha donat accés directe a la final de la tarda.

També hi serà Biel Cuen, que ha tancat la seva sèrie dels 200 metres papallona amb un sòlid 2:10.32, assegurant-se una plaça entre els vuit millors. Aleix Ferriz, per la seva banda, ha dominat la seva sèrie dels 200 metres esquena amb 2:11.64, i estarà també a la final de la tarda. El mateix ha fet Kevin Teixeira, que ha aconseguit la classificació als 800 metres lliures amb una marca competitiva, i els germans Bernat i Tomàs Lomero, que han entrat per temps a la final dels 100 metres lliures.

Tot i quedar-se a les portes, Clara Gali Herrero ha firmat una gran actuació als 100 lliures femenins amb 1:01.23, i figura com a primera reserva per a la final. També ha estat 1r reserva Max Suárez als 200 metres esquena, amb una marca de 2:19.92.

L’únic nedador andorrà que no ha pogut classificar-se ha estat Mauro Sánchez als 200 metres papallona.