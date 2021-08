Mínguez i Ordeig es reuneixen amb empreses a la Seu d’Urgell per a parlar dels fons europeus

La diputada del PSC al Congrés espanyol per Lleida, Montse Mínguez, i el diputat socialista al Parlament de Catalunya Òscar Ordeig s’han reunit a la Seu d’Urgell amb “importants empreses locals” per a parlar sobre el futur dels fons europeus Nex Generation. En aquesta trobada, els empresaris van mostrar-los les necessitats més urgents “per tal de fer un projecte que serveixi per a posar les bases al futur del territori i que serveixi per a donar noves oportunitats a les noves generacions“, segons ha explicat Ordeig.

A la trobada, els dos diputats van explicar que els fons europeus consten d’un total de 70.000 milions d’euros per a tot l’Estat espanyol i es repartiran entre els anys 2021 i 2023, com també que han de tenir els objectius bàsics de “fomentar el treball, desenvolupar la sostenibilitat mediambiental i digitalitzar institucions i empreses”. Des del PSC consideren que “aquests fons són una gran oportunitat pel territori i s’han de fer tots els esforços necessaris, entre administracions i empreses privades, per a aconseguir fer un projecte que tingui una mirada a llarg termini i que generi aquestes noves oportunitats”.

En aquest sentit, el grup municipal de Compromís X La Seu ha assenyalat que actualment treballa per a redactar una proposta “d’acord amb les necessitats i objectius mostrats per les empreses locals, per a aconseguir aquesta important fita”.

Montse Mínguez i Òscar Ordeig van aprofitar la jornada per a reunir-se amb regidors i regidores de Compromís de diversos municipis de l’Alt Urgell, i així “poder parlar de les necessitats i objectius de futur” de la comarca.