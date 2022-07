Programa d’atenció psicològica per a les persones desplaçades a causa del conflicte d’Ucraïna

Aquest dimecres s’ha aprovat un decret per a la creació del programa d’atenció psicològica en el marc de la situació humanitària a Ucraïna. El programa té l’objectiu d’oferir atenció psicològica específica, integral i adaptada a les persones a partir dels sis anys d’edat que figurin al Registre andorrà de les persones desplaçades arran del conflicte d’Ucraïna.

El Decret de creació d’aquest programa es publicarà el dimecres de la setmana vinent i a partir d’aquell moment els psicòlegs podran adherir-s’hi per a prestar aquest servei. Les persones desplaçades arran del conflicte d’Ucraïna accediran a aquest programa derivats o pels seus metges referents, o pels circuïts habituals dels serveis socials.

Aquest programa es preveu que sigui de finançament mixt: el 90% de l’import de cada sessió a càrrec del Govern i el 10% a càrrec de l’usuari, que l’ha d’abonar directament al prestador del servei. La prestació del servei la duen a terme els professionals adherits al programa i es determina amb un nombre màxim de vuit sessions que es pot allargar fins a un màxim de 12 en casos justificats.

Per als usuaris que no puguin fer front al 10% de l’import de les sessions, es preveu que el Ministeri de Salut pugui gestionar el 10% de l’import de la visita a través del compte d’ajuda als refugiats, prèvia valoració social.

D’aquesta manera es referma la voluntat del Govern per a garantir la salut i el benestar d’aquestes persones. Es considera que la situació viscuda pot comportar un fort element emocional i psicològic, la difícil gestió del qual aconsella necessari un acompanyament professional per a minimitzar els possibles danys que es puguin derivar.

Per aquest motiu és convenient oferir un acompanyament psicològic temporal que faciliti les eines més adequades per a fer-hi front, així com per a evitar la possible cronificació de la simptomatologia.