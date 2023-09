Més d’un milió d’euros per al foment de pràctiques ramaderes de muntanya

Un ramat de vaques (SFGA)

L’adjudicació dels ajuts per al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya permeten donar continuïtat i suport a la producció i carn del país. Així ho ha destacat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui també ha posat en valor els beneficis comunitaris i de manteniment de l’entorn natural que suposa el funcionament de l’activitat del sector primari.

Per aquest motiu, el Govern ha aprovat els nous ajuts per al període comprès entre l’1 de desembre del 2022 i el 31 de maig del 2023 per un import d’1.167.984,67 euros. Els ajuts s’han repartit entre un total de 94 explotacions ramaderes d’arreu del país, unes dades lleugerament superiors a les assolides l’any passat en aquest mateix període.

Cal destacar que aquest és el primer pagament on es reflecteix l’increment de l’IPC (7,1%) seguint l’establert a la disposició final 4a de la Llei31/2022 de desenvolupament i diversificació dels sectors ramader i agrícola. Aquest punt de la llei preveu incorporar la revisió i actualització dels ajuts d’acord amb l’evolució del IPC, element que havia demanat el sector atenent l’increment continuat dels costos de producció.

La subvenció té com a base el Reglament d’ajut al foment de pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya. Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda -és a dir bovins, equins, ovins i caprins- en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país.

D’aquesta manera, es valoren els animals de renda que s’alimenten de les pastures del territori andorrà, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals com ara incendis o allaus. La xifra total d’ajuts és similar a la dels darrers anys, ja que el nombre de caps de bestiar total, així com d’explotacions ramaderes, també s’ha mantingut estable.