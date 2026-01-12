El 7è Empodera’t ofereix noves propostes de benestar, creativitat i formació digital

El departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany dona continuïtat al programa Empodera’t amb una setena edició que es desplegarà entre gener i juny de 2026 i que torna a combinar formacions pràctiques, espais de benestar i propostes d’autocura i creativitat. L’objectiu de l’Empodera’t es manté ferm i pretén oferir a les dones recursos útils per al creixement personal i comunitari, reforçant la confiança, l’autonomia i l’adquisició de noves competències.
La programació s’iniciarà amb un taller dedicat a l’elaboració de pa de massa mare (20 de gener, a les 19 h), que conduirà Núria Robert. En l’àmbit de les competències digitals, es realitzarà una sessió centrada en el certificat digital i la signatura electrònica (24 de febrer, a les 19 h), a càrrec de Fernando Sacasa (Agile Compass), amb l’objectiu de facilitar l’ús d’eines tecnològiques d’aplicació quotidiana.
La programació de l’Empodera’t continuarà amb una masterclass de defensa personal femenina (10 de març, a les 20 h), que impartirà Xavier Herver (Karate Xavi Andorra), amb la intenció de proporcionar eines bàsiques per a la gestió de situacions de risc. Posteriorment, l’Espai Jovent acollirà un taller de cosmètica natural (26 de març, a les 19 h), en què Cyrille Ferrandis oferirà recursos per a l’elaboració de cremes corporals i de mans. El vessant tecnològic es reforçarà amb una sessió d’introducció al CANVA (21 d’abril, a les 19 h) dedicada a les eines bàsiques de disseny en línia. Aquesta activitat tindrà continuïtat el 19 de maig, amb una formació complementària centrada en la creació de presentacions digitals. Ambdues activitats seran impartides per Meritxell Baró (Sisè grau).
Pel que fa al treball interior i al desenvolupament personal, el programa inclourà una sessió centrada en la veu interna (6 de maig, a les 19 h), impartida per Martí Sala (coach) i orientada a potenciar l’escolta personal i la gestió emocional. Finalment, el calendari incorporarà les propostes de benestar emocional a l’aire lliure, amb les classes de ioga que oferirà Suray Fernández (6 i 27 de juny, a les 10 h) i les de tai-txí (13 i 20 de juny, a les 10 h), conduïdes por Manel Méndez (Federació Andorrana de Wu-shu i Kung-fu).
Les inscripcions per a cada activitat s’obriran els dies previs a la seva celebració i, en alguns casos, tindran un cost simbòlic d’entre 3 i 5,50 euros per a cobrir el material necessari. Les persones interessades poden consultar la programació completa de la setena edició de l’Empodera’t a la web del Comú www.e-e.ad.