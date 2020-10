Més de 400 hores d’ús del simulador d’esquí en quatre mesos

Aquest passat estiu la FAE es va haver d’adaptar a la situació actual provocada pel coronavirus, de manera que els entrenaments de pretemporada de la secció d’alpí es van haver de modificar. Per aquesta raó, es va apostar per portar un simulador al país, el qual va estar des de l’1 de juny fins el 30 de setembre al Centre de Tecnificació d’Ordino. Han estat més de 400 hores d’ús.

Aquesta eina ha servit perquè els esquiadors i esquiadores tinguessin un complement d’entrenament, per mantenir, a més, l’activitat tècnica i física que implica una pretemporada.

També han respost a aquesta iniciativa des dels cinc clubs del Principat. En total, s’han acumulat unes 112h30 hores de simulador. Els clubs que més hores han fet ús del simulador són el SEC i l’ECA, amb unes 37h30 de treball al tapís cadascú. El PCGR va estar 21h30, l’ECOA 10h, i l’ECAP 6h.

També ha beneficiat el treball de la base de la federació. Els equips EEBE (U16 i U19) amb un volum molt gran d’esquiadors, han fet en total 216 hores de treball durant tot el període. Igualment, els equips nacionals tant femení com masculí han sumat 65h30 hores.

Però l’impacte del simulador ha anat més enllà. Entitats i clubs de fora d’Andorra es van interessar des del primer moment en poder entrenar en el simulador. Així, van fer-ne ús quatre clubs catalans: GRANUEC, La Molina, Club Esquí Vall d’Aran (CEVA) i Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI). La suma des quatre ha estat de 10h30 al simulador. Una experiència que, segons els seus usuaris i responsables, va ser molt profitosa.

En total, el simulador ha estat en ús 404h30 durant els quatre mesos d’estiu.

Max Tissot, director d’alpí, fa “un balanç positiu de l’ús del simulador, encara que alguns grups van trigar en començar el treball. A partir de mitjans de juliol es va notar un canvi i tothom va intensificar els seus entrenaments. Estic convençut que s’ha notat l’efecte del simulador al moment de tornar a la neu. El contacte regular amb les botes d’esquiar i el treball tècnic van permetre mantenir unes sensacions i ritme de treball, encara que el període sense esquiar va ser molt llarg. De fet per alguns esquiadors es va notar un canvi tècnic entre el mes de març i el retorn a la neu”.

“Així, podem ser contents i agraïts de l’experiència i de la bona decisió de la FAE de portar el simulador a Andorra aquest estiu. També hem d’agrair a tot el cos tècnic de la FAE i de l’EEBE la seva implicació, tant per instal·lar i desmuntar el tapís, com per crear tota una evolució tècnica de treball propi a nosaltres a la fi d’oferir exercicis de qualitat als nostres esquiadors”, ha manifestat com a conclusió, i ha afegit que “també hem de felicitar a tots els esquiadors per la paciència i la motivació que han tingut durant l’estiu i l’acceptació per fer un treball tan especial a sobre del simulador. Per últim voldria agrair a tots els membres de la Junta FAE que van treballar i donar suport perquè el projecte del simulador veiés la llum i també agrair el suport tècnic del Govern i l’equip del Centre de Tecnificació d’Ordino durant aquests quatre mesos”.