Els treballadors del Punt de Trobada asseguren que estan vivint un malson

En l’escrit recorden que el Grup Pyrénées, que ha d’assumir la gestió del nou centre comercial un cop es faci el desallotjament de l’actual, es va comprometre a garantir els llocs de treball i ara es troben que no hi ha cap punt d’atenció com els hi havien assegurat i que només els hi ofereixen una adreça de correu per enviar el currículum.

Per tot plegat mostren la seva decepció i critiquen la utilització del personal amb promeses que no s’ajusten a la realitat. Els treballadors asseguren que s’han adreçat a les administracions públiques i als consolats per exposar-los el neguit pel futur laboral sense haver obtingut cap resposta.

A més constaten que molts dels treballadors, majors de 50 anys, tindran problemes per incorporar-se al mercat laboral i que famílies senceres es quedaran sense treball.

Els empleats critiquen la lentitud de la Batllia que encara no ha donat resposta a la sol·licitud de l’actual explotador del centre comercial, la família Cachafeiro, d’allargar fins al febrer la data del tancament definitiu del Punt, prevista en principi per al 30 de novembre. Per tot plegat, els treballadors asseguren que estan vivint un malson.