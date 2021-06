Eduard Barceló, un totterreny a l’Andorra Multisport Festival

L’Andorra Multisport Festival farà vibrar tots els racons del territori andorrà amb les seves quatre proves de resistència, en què participaran centenars de corredors de tot el món. Cadascú amb el seu objectiu i la seva particular motivació per arribar a la meta.

Un d’aquests participants serà Eduard Barceló, que no satisfet amb prendre part d’una de les línies de sortida, buscarà finalitzar les quatre proves de l’esdeveniment, i per aquest ordre: Andorra 21 Ports, Trail 100 Andorra-Pyrenees, Andorra MTB Classic–Pyrenees i IRONMAN 70.3 Andorra.

En total seran nou dies de competició, amb només dos de descans entremig per donar una mica de treva a les cames, que suposen un repte més a superar per a un amant de la llarga distància: “És un repte, sobretot, per ser conscient que no puc forçar mai molt més enllà del que el cos pot aguantar, perquè després ho pagues car”.

Barceló valora especialment l’entorn en què es desenvoluparà el repte, en un escenari on la natura és l’autèntica protagonista, i on el territori urbanitzat només representa el 4% del total. Unes vistes espectaculars del país que espera que l’ajudin a superar els quilòmetres i la fatiga acumulada: “L’Andorra 21 Ports la faré a un ritme còmode, regulant la intensitat per poder recuperar bé i córrer la Trail (25km) amb condicions. De fet, la Trail 100 Andorra-Pyrenees serà la prova on aniré amb més cautela, tot i que tindré un parell de dies de recuperació abans d’encarar l’Andorra MTB Classic–Pyrenees“.

La competició de quatre etapes de ciclisme de muntanya serà l’avantsala de la traca final, l’IRONMAN 70.3 Andorra. “El triatló l’afrontaré amb el que quedi de mi. Un altre repte en paral·lel que se’m planteja és poder realitzar algun entrenament de natació entremig de les competicions anteriors. La natació és una disciplina molt tècnica, on és important no perdre les sensacions amb l’aigua. El problema és que estarà molt freda i vull estar el mínim temps possible a l’aigua, de manera que els dos dies que no tingui competició hauré d’anar a la piscina a fer una mica de tècnica”, explica l’esportista català.

Més enllà dels moments durs que segur que viurà, Eduard Barceló vol celebrar un retorn a les competicions que s’havia fet esperar molt: “Espero gaudir de les proves i els seus recorreguts, que són espectaculars, del contacte amb altres participants i de recuperar la celebració de competicions, després d’un any molt llarg sense elles”.

L’esportista barceloní, resident a Andorra des de 2006, acumula un ampli bagatge en esports de resistència, amb un vessant competitiu multidisciplinari que l’ha portat a ser vencedor de la Copa del Món de raids d’aventura en tres ocasions (1999, 2000 i 2001), així com haver disputat el Campionat del Món IRONMAN de Kona (2009) i haver acabat 15è al Campionat del Món de Swimrun (2019), entre molts altres èxits esportius de rellevància. Un palmarès de primer nivell en què espera sumar, pròximament, l’Andorra Multisport Festival.

