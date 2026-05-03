El BC Andorra s’aferra a l’esperança

La situació del BC Andorra a taula classificatòria de la lliga ACB és més que complicada. Tota una collita de mals resultats han condemnat l’equip a la part més baixa de la màxima categoria del bàsquet espanyol. Ara mateix, els tricolors són penúltims amb el balanç de 8 victòries i 21 derrotes. Només per sota d’ells hi ha el Coviran Granada. Gran Canaria, Burgos i Saragossa estan just per sobre amb un triomf més que els andorrans. Un rivals en la lluita per a eludir el descens que ho estan fent tot per a posar-se les piles i evitar la tragèdia.
La victòria (89-90) d’aquest dissabte del BC Andorra davant del difícil Laguna Tenerife revifa l’esperança, per bé que la situació no deixa de ser preocupant. En tot cas, s’ha de celebrar el triomf, que va tenir el seu punt d’èpica. Els illens guanyaven de dos punts en l’últim sospir de l’encontre, però els tricolors disposarien de tres segons abans de la botzina. Tres segons que van aprofitar-se gràcies a una jugada de pissarra del tècnic andorrà i ben executada per Kyle Kuric, que va anotar un triple que sentenciava el duel.