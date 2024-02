Menys aixetes de disseny i més aïllament

Habitatges sostenibles amb plaques fotovoltaiques (Ray Keller. iStock / Getty Images Plus)

Encara, avui dia, un nombre elevat de publicitats en el món de l’habitatge, estan encaminades a parlar de les bondats d’una zona comunitària o d’aixetes sofisticades. Tot és important, està clar i hi ha butxaques per a tots els gustos. Ara bé, els edificis, pisos i habitatges ben aïllats poden reduir el seu consum energètic a prop d’un 40%. L’ús assenyat de l’energia és bo per al Planeta i bo, diria que boníssim, per la nostra butxaca.

La majoria dels que llegiu aquest article i pagueu rebut energètic al vostre comerç, edifici, oficina, pis o habitatge unifamiliar sabeu perfectament el que val calefactar a l’hivern o refrigerar a l’estiu. Gas, gasoil, electricitat, pèl·let, etc. sumen imports notables cada mes. Segur que si penseu a estalviar, penseu en un sistema nou i diferent per al vostre habitatge, però difícilment pensareu en un sistema millor i més barat. Un bon aïllament. Probablement, rumiareu que, si em comprés ara un habitatge, un comerç o un edifici seria fàcil aïllar-lo, però com que ja en tinc un, no pot ser fàcil ni barat. Doncs aneu errats. Actualment, hi ha mètodes molt estesos d’aïllament natural, sostenible, fàcil d’aplicar, molt eficaç i força econòmic.

Es tracta de la projecció de suro, cel·lulosa, llanes naturals d’ovella, o d’altres mètodes en envans, parets principals, etc. Alguns d’aquests materials, a més a més, impermeabilitzen. Si no podem projectar-ho a la cara vista de la paret perquè, per exemple, hi estem habitant, es fa un petit forat i s’injecten alguns d’aquests materials a les càmeres d’aire de l’edifici o segons quines parets. Sense obres molestes i en 24 a 48 hores, tot solucionat.

El cost d’un aïllament integral d’un pis de 100 m² injectant, per exemple, cel·lulosa serà d’uns 1.300 euros més iva (10% si és per rehabilitació) aproximadament. Molts ajuntaments subvencionen parcialment aquest cost. Us faig però una pregunta. És millor una TV d’aquest import o és millor fer un bon aïllament? Amb l’estalvi, no cal que us digui, quants regals us podeu fer els pròxims mesos. No cal que us digui que amb l’estalvi generat, aquesta inversió s’amortitza en un període molt i molt breu i contribuïm a la sostenibilitat i a la lluita contra el Canvi Climàtic. Capítol a banda mereixen els tancaments i els vidres. Sobre això hi ha moltes coses a explicar i ja serà en un altre capítol. Abans, però, us faig una consideració a tall d’esquer.

Si la fusta és 1.000 vegades més aïllant que l’alumini per què arrasa els darrers anys aquest material? La resposta no és només un tema de conservació…