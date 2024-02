Crida urgent per a salvar una colònia de gats a la Seu

Gat rodamon (Foto: APAP)

L’Associació pels Animals del Pirineu (APAP) ha fet una crida a entitats, col·lectius i veïns de la Seu d’Urgell per a reubicar una colònia de gats que es troba a la zona del camp del Pregada. A l’espai, condicionat amb l’ajut de l’entitat animalista, hi viuen una trentena de felins en situació d’emergència perquè el propietari del terreny amenaça amb el seu enverinament si no es retiren del lloc en un màxim de 15 dies.

La colònia permet que els gats puguin viure dignament a l’exterior. L’APAP els proporciona aliment cada dia, així com les atencions veterinàries escaients. L’associació també ha castrat molts dels animals amb l’objectiu principal de controlar la població i posar solució a la problemàtica existent. Així mateix, durant els mesos d’estiu va agafar uns 25 gatets de les cadellades que hi havia i van ser donats en adopció a diferents famílies.

Les persones que puguin oferir una opció factible per a traslladar els gats i continuar atenent-los, es poden posar en contacte amb l’APAP als telèfons 34 677 297 293 (Mar Gispert) o bé 34 615 621 111 (Raquel Heredia). Una altra opció és adreçar-se al correu electrònic apapirineu@gmail.com. L’entitat també perfils a les xarxes socials Instagram i Facebook.