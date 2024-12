MenjAND Solidari lliura a Càritas un total de 40 menús de Nadal per a persones en situació de precarietat alimentària

Els voluntaris preparant les safates de menjar. Foto: Cedida

A les portes de les festes de Nadal, SETAP365, grup que incorpora les estacions d’esquí de Soldeu El Tarter i Pal Arinsal, reprèn la col·laboració amb Càritas Andorrana i el Banc d’Aliments d’Andorra amb l’entrega aquest matí de dilluns de 40 menús de Nadal nutricionalment saludables a persones en situació de precarietat alimentària. L’origen de l’acció MenjAND Solidari prové de la candidatura dels Campionats del Món d’esquí Andorra 2029 en la qual es van repartir 430 menús en tres ocasions diferents.

El grup que aglutina els camps de neu de Canillo i la Massana pren el relleu en aquest projecte mantenint el compromís amb les famílies que pateixen una situació econòmica complicada. Els menús s’han elaborat a la cuina de L’Abarset d’El Tarter amb el reaprofitament d’aliments de l’estació. En concret, escudella, lluç amb verdura i salsa verda, corder estofat i pastís de formatge.

Per tal que aquest circuit gastronòmic solidari sigui possible intervenen diferents actors: l’estació com a promotora del projecte i de la producció dels menús; els proveïdors que aporten els aliments; les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, i els agents socials com són les entitats i associacions que tenen el vincle directe amb aquests col·lectius.

La vicepresidenta de Càritas Andorrana, Canòlich Baró ha agraït “el compromís de l’estació en l’ajuda de les persones que es troben en una situació desfavorable. I ha afegit: Són moltes les famílies que s’han pogut beneficiar d’aquesta generositat”. Al seu torn, al capdavant de MenjAND Solidari per part de SETAP365, Víctor Torres ha explicat que el projecte forma part del Pla Director de la companyia i que s’acull a una sèrie d’accions d’impacte social que tindran lloc durant la temporada d’esquí 2024-25.

A tall d’exemple, el pròxim 29 de desembre L’Abarset, celebrarà la seva primera festa d’après-ski solidària oberta a tots els públics de la mà de TheTriVute en una iniciativa solidària en la qual la recaptació de les entrades es destinarà al Banc d’Aliments de Càritas Andorrana i a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA). L’entrada (10 euros) es pot adquirir a la plataforma https://abarset.sigandgoo.com/producto/the-trivutediumenge-29-de-desembre/?lang=ca.

El 50% de la recaptació anirà a les famílies en risc d’exclusió social per mitjà de la targeta de prepagament que empraran als supermercats amb conveni amb el Banc d’Aliments. L’altre 50% es destinarà a fomentar la sensibilització i divulgació de les malalties minoritàries (AMMA). A Andorra algunes persones es troben en una situació econòmica complicada. Càritas Andorrana rep demandes en el seu dia a dia de famílies i altres usuaris que requereixen la seva ajuda. Prenent consciència d’aquesta realitat, una de les voluntats per part de SETAP365 és adherir-se a la tasca que fan les institucions i treballar en la millora del benestar social.