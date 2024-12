El CCAU i la Generalitat signen l’addenda al conveni per al Servei d’Informació Mediadora

Josefina Lladós i Imma Barral qui signa al llibre d’honor del Consell Comarcal (CCAU)

La directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Imma Barral, ha visitat aquest dilluns la seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a fer la signatura oficial de l’addenda al conveni per al Servei d’Informació Mediadora juntament amb la presidenta de l’ens, Josefina Lladós. El conveni vigent es caducava aquest any i l’addenda, que ja va ser aprovada pel ple comarcal en la sessió del 24 d’octubre passat, en preveu la pròrroga per quatre anys més.

L’objectiu del conveni és que des dels àmbits en què el Consell Comarcal té competència, es reforci la gestió pacífica dels conflictes que puguin sorgir entre ciutadans de la comarca amb la col·laboració del Centre de Mediació de Catalunya. En aplicació del conveni, el Consell també es compromet a donar a conèixer el recurs de la mediació i d’altres mètodes de gestió i resolució de problemes, tant de caràcter extrajudicial com intrajudicial i en el màxim d’àmbits possible, per tal que les persones afectades puguin afrontar, gestionar i resoldre els conflictes amb més responsabilitat, implicació i autonomia, i amb més eficiència i celeritat que la dels processos judicials, contribuint alhora a la descongestió de la càrrega de treball dels òrgans jurisdiccionals i a l’assoliment de més bons resultats en la resolució de situacions poc aptes per a res solucionades per via judicial.

En el transcurs de la trobada amb la presidenta del Consell Comarcal, la directora general ha avançat la voluntat del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de reforçar el paper de la mediació i d’actuar-hi de manera més directa des de cada territori. Barral, d’origen urgellenc, ha signat el llibre d’honor del Consell Comarcal.