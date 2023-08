Mejia no neda aquest dissabte per la poca salubritat del Sena

Captura de la web de World Aquatics indicant que, si tot va bé, Alenxandra Mejia nedarà demà diumenge

‘Després de diversos dies de pluja, la qualitat de l’aigua al riu Sena, a la capital de França, encara està per sota dels estàndards acceptables per a salvaguardar la salut dels banyistes’, segons informa un comunicat oficial de ‘París 2024’, organitzador de la prova i publicat al voltant de les 21 hores d’ahir divendres 4 d’agost, al web de World Aquatics. La decisió, doncs, obliga a ajornar la a Copa del Món de Natació en Aigües Obertes de World Aquatics 2023.

Com a resultat -continua el comunicat- ‘després de consultar amb les autoritats de salut pública i els socis organitzadors de la prova, s’ha pres la decisió de modificar el calendari original proposat per a l’esdeveniment’. S’ha de recordar que en categoria femenina hi ha de prendre part la nedadora andorrana, Alexandra Mejia, la qual, haurà d’esperar a que les aigües del Sena comptin amb una millor salubritat.

La Copa del Món de Natació en Aigües Obertes de World Aquatics 2023, és una de les competicions que forma part del programa de preparació dels 33ns Jocs Olímpics d’estiu París 2024 i estava programada per a aquest cap de setmana a la ciutat de París.

Inicialment, la prova femenina per a aquest dissabte dia 5 d’agost i, la masculina, per a demà diumenge dia 6. La prova femenina s’ha ajornat a demà, a les 7:30 hores. La masculina s’iniciarà a les 11:30 hores del mateix dia. Presentats el 6 d’abril del 2023, ‘Els esdeveniments de prova: París 2024’, són part d’un programa global inèdit de preparació, engegat en els 12 mesos previs als Jocs Olímpics i Paralímpics de l’any vinent, que contempla tres tipus diferents d’esdeveniments:

1. Esdeveniments operats i organitzats per París 2024, amb competicions internacionals en la seu olímpica de cada esport.

2. Esdeveniments de prova operats per Federacions Internacionals o Nacionals que permetran provar les operacions d’altres entitats associades amb responsabilitat dins l’organització.

3. Les ‘Proves operatives’, que són esdeveniments específics a porta tancada i amb un nombre limitat d’atletes convidats.

El calendari d’implantació està dividit en dues etapes amb esdeveniments de prova i treball de simulació, adaptat esport per esport i desenvolupat en col·laboració amb les federacions internacionals i els socis de l’organització.

El programa inclou competicions internacionals amb objectius esportius reals, creats per a omplir qualsevol buit de coneixement sobre els esports o llocs seleccionats. La quarta etapa de la Copa del Món de Natació en aigües obertes World Aquatics 2023, és una de les parades del calendari abans de la inauguració dels Jocs Olímpics.

Reprenent la informació sobre la prova de diumenge, el comunicat també informa que la qualitat de l’aigua continua monitorada de prop i promet una nova actualització amb informació per als mitjans de comunicació, al voltant de les 5 hores de demà diumenge, dia 6 d’agost.