A Espanya impulsen amb un concurs el turisme… de cementiri!

Un cementiri (bearfotos / freepik)

Funespaña, una de les companyies capdavanteres en la gestió integral de serveis a la mort a l’Estat espanyol, i la revista Adiós Cultural convoquen un any més la VIII edició del Concurs de Cementiris d’Espanya. El certamen té com a objectiu impulsar aquests llocs com a recurs artístic, patrimonial i turístic. A través de quatre categories – Millor Cementiri, Millor Monument, Millor Activitat de Portes Obertes i Millor Activitat de Medi Ambient – ​​es premiaran els millors cementiris d’aquell país.

Durant els mesos d’agost i setembre, els ajuntaments poden enviar les seves candidatures, mitjançant un formulari web a la revista Adiós Cultural (https://www.revistaadios.es/VIII-edicion-concurso-cementerios.html) o via email (info@revistaadios.es), introduint totes les dades importants de la proposta. Posteriorment, a l’octubre es farà una votació pública i oberta a la pàgina de l’esmentada revista.

A partir del novembre, un jurat expert fallarà sobre els finalistes elegits per aquesta votació, considerant qüestions artístiques, històriques, socials, grau de singularitat i de conservació. En una cerimònia de lliurament de guardons, a partir del novembre es desvetllaran els guanyadors per a cadascuna de les categories. El jurat estarà format per professionals del sector funerari i especialistes en art, història i medi ambient.

Des de la primera edició, el 2014, el Concurs de Cementiris d’Espanya s’ha convertit en un dels esdeveniments culturals més importants del sector funerari i en un referent per als ajuntaments, que porten anys prioritzant la cura dels seus cementiris i promovent-los com a espais integrats a la ciutat que mereixen ser visitats.

Tal com destaca Ramón Llaona, director general de Funespaña: “creiem que cal preservar i recuperar el recurs artístic i monumental que tenen els cementiris d’Espanya, posar en lloc el seu paper a la societat pel seu valor històric, artístic, demogràfic, antropològic, turístic i econòmic. A més del llenguatge simbòlic, l’arquitectura, els paisatges, la botànica o els seus personatges il·lustres, que ens ofereixen un important recurs cultural que permet parlar del passat i del més enllà de belles formes. El sentit d‟aquest concurs de cementiris evidencia el nostre compromís amb les persones i la societat”.

La iniciativa també emfatitza la tasca de conscienciació a la ciutadania sobre la importància patrimonial que tenen els cementiris com a llocs plens d’història i de records.





Informació facilitada per Funespaña – Axicom