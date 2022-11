Medi Ambient i l’AGIA signen un conveni per a implementar mesures d’estalvi energètic

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha signat aquest dilluns a la tarda un conveni de col·laboració per a l’impuls de mesures d’estalvi energètic amb el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), representat pel seu president, Gerard Caselles.

L’objectiu de l’entesa és aconseguir un estalvi energètic durant els mesos vinents i, a la vegada, posar la base sòlida necessària per a una gestió racional i sostenible de l’energia, i l’impuls d’un model energètic sobri.

L’acord publico-privat té la intenció de fer arribar el missatge d’estalvi a les comunitats de propietaris perquè també puguin implementar mesures d’estalvi energètic per a sumar un esforç més per a assolir la xifra del 15% de reducció del consum d’electricitat que s’ha marcat el país per a aquest hivern.

L’acord de col·laboració se suma a les mesures ja implementades des de setembre d’obligat compliment per a l’Administració general, a l’acord amb els set comuns i a l’acord d’intensions signat amb el sector empresarial del país.

“Amb aquesta nova entesa fem un pas més per a conscienciar i explicar a tots els sectors implicats del país la importància d’adoptar patrons i hàbits d’estalvi energètic per a poder aconseguir l’objectiu marcat de reducció del consum”, ha ressaltat la ministra Calvó. Per la seva part, Casellas ha volgut explicar que volen contribuir “a l’estalvi energètic”, especialment a la vista del context geopolític actual i de l’impacte que els mercats i els preus derivats poden tenir sobre el sector energètic del país.

D’aquesta manera, i tal com es recull en el conveni, les dues parts es posen a disposició per a intercanviar informació en relació a les diverses mesures d’estalvi energètic que es proposen i s’implementen, així com evolucionar-les i adaptar-les a cada moment, si escau.