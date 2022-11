Espot participa en el segment de caps d’Estat i de Govern de la Conferència del Clima COP27, a Egipte

L’agenda de treball del cap de Govern, Xavier Espot, al segment de caps d’Estat i de Govern de la 27a sessió de la Conferència dels Estats Part (COP 27) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, ha començat aquest dilluns a Egipte, amb la participació en la Cerimònia d’obertura i l’assistència a les declaracions nacionals, així com a diferents esdeveniments paral·lels.

Xavier Espot, acompanyat del secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, intervindrà demà dimarts davant dels més de 200 alts mandataris que es congreguen a la Conferència del Clima.

La 27a sessió de la Conferència dels Estats Part (COP 27) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic té lloc fins al 18 de novembre sota la presidència d’Egipte, a la ciutat de Xarm El-Xeikh. Aquesta Conferència ha d’instar totes les Parts a demostrar la voluntat política necessària per a avançar cap a una millora de la resiliència climàtica incloent el suport a les comunitats més vulnerables.

Així, la COP27 se celebra amb la finalitat d’impulsar i acordar una agenda mundial millorada d’acció climàtica, seguint el compromís adoptat a París el 2015, que es va refermar i reforçar a la COP26 amb el Pacte de Glasgow per al Clima, que va situar l‘objectiu global d’adaptació als efectes del canvi climàtic, la mitigació de l’emissió de gasos i el finançament del clima al capdavant de l’acció global.

Com a territori d’alta muntanya, Andorra és especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic. Així ho ha definit el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic. És per aquest motiu que el Govern ha fixat l’Acció Climàtica com una de les seves prioritats, tal com ha reiterat l’Executiu i com s’especifica al full de ruta Horitzó 23.

Des d’aquesta perspectiva, i amb la finalitat d’alinear els esforços al voltant del repte de la sostenibilitat, Andorra ha esdevingut un Estat particularment actiu en la lluita contra el canvi climàtic, exercint un rol exemplar amb els compromisos internacionals, a l’hora d’exposar els Informes Nacionals Voluntaris i de participar en els diferents fòrums internacionals en la matèria. D’aquesta manera, el Principat organitza el dia 17 de novembre, durant la COP27, una reunió ministerial que té per objectiu tractar i difondre els impactes que el canvi climàtic té en les regions de muntanya.

Andorra va ser elegida representant de la regió europea en el Comitè Executiu del Mountain Partnership de la FAO i està treballant activament durant aquest any 2022, Any Internacional del Desenvolupament Sostenible de les Muntanyes, per a portar aquesta temàtica de les muntanyes i la seva vulnerabilitat davant el canvi climàtic a l’agenda de les Nacions Unides.