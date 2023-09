‘Match Tour’, per a sumar nous donants de medul·la òssia

Anunci de l’adhesió d’Andorra a la campanya “Match Tour” (SFGA)

Amb motiu del Dia mundial del donant de medul·la òssia, que se commemora aquest dissabte, 16 de setembre, el Govern s’ha afegit a la campanya ‘Match Tour: Un tour per l’amor, l’amor per la vida’, que té com a objectiu sumar nous inscrits al registre de donants. Aquesta campanya està impulsada per la Fundació Josep Carreras i l’Organització Nacional de Transplantaments d’Espanya (ONT) i amb la qual també hi participa el Govern d’Andorra i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, ha afirmat, a la roda de premsa celebrada aquest divendres, que “per al Govern és molt important formar part d’aquesta campanya que té com a finalitat ajudar a les persones que pateixen leucèmia a trobar un donant compatible, que recordem que la probabilitat de trobar-lo fora de la família és d’1 entre 3.500 persones”.

A Andorra la Vella l’autobús de la campanya farà parada el pròxim dilluns 18 de setembre i, posteriorment, es desplaçarà per 17 ciutats espanyoles. Per a l’ocasió, des del Ministeri de Salut s’han programat diferents activitats a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella, entre les 17 i les 21 hores, per a incentivar a la població d’entre 18 i 40 anys que es registri com a donant de medul·la òssia. A la jornada també hi participarà l’Associació de trasplantats i donants d’Andorra (ATIDA) i Creu Roja Andorrana, així com el grup de música Black and white digital, el Cor Rock d’Encamp i els Castellers d’Andorra, que actuaran durant la tarda.

En aquest espai, el SAAS desplegarà un equip perquè les persones interessades rebin informació i puguin efectuar la primera extracció de sang per a registrar-se a la base de dades de donants. El director assistencial del SAAS, Marcos Gutiérrez, ha relatat que el procés per a ser registrat com a donant “és molt senzill”. Aquest es fa des del SAAS, sense haver de desplaçar-se i comença amb una petita extracció de sang, que després s’analitza per a introduir la informació genètica del donant al registre. En cas que un donant sigui compatible amb un receptor, l’extracció es du a terme a un centre hospitalari de Barcelona.

Per la seva banda, la membre del patronat de la Fundació Josep Carreras, Júlia Carreras, ha explicat que l’objectiu de la Fundació és que la leucèmia sigui una malaltia curable per a tothom i que tots els malalts puguin trobar el seu donant compatible. La coordinadora institucional de la Fundació, Núria Marieges, ha indicat que l’objectiu de la campanya ‘Match Tour’ és potenciar la captació de nous donants de medul·la per a arribar a la xifra global de 500.000 persones inscrites al Registre de donants de medul·la òssia (REDMO).

Actualment a Andorra hi ha 460 persones registrades com a donants disponibles. El programa de donació de medul·la òssia, que es va iniciar el 2020, compta amb la col·laboració de Ministeri de Salut, el SAAS, el Registre de donants de medul·la òssia (REDMO), l’Organització Nacional de Transplantaments d’Espanya (ONT), l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) i el Banc de Sang i Teixits (BST).

La medul·la òssia és el teixit on es troben les cèl·lules mare que produeixen totes les cèl·lules de la sang i del sistema immunitari. El trasplantament de medul·la òssia és l’única esperança per a molts afectats de leucèmia i altres malalties de la sang.





Transplantament de còrnia

La secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, també ha anunciat durant aquesta roda de premsa que el SAAS ja disposa d’un equip format per a efectuar les donacions i trasplantaments de còrnia i que el Ministeri de Salut té enllestits els protocols d’actuació per a dur-los a terme. El Govern resta a l’espera de la signatura del conveni de col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits.