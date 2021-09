Maria Ubach es reuneix a les Nacions Unides amb el ministre d’Afers Exteriors de Malta

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va mantenir una reunió bilateral aquest dijous amb el ministre d’Afers Exteriors de Malta, Evarist Bartolo, en la qual van tractar l’Acord d’associació amb la UE i el ministre Bartolo va oferir el seu suport a Andorra.

També aquest dijous, Ubach va participar en la trobada dels Ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica. Aquest esdeveniment, que forma part de l’agenda d’actes de la 76 sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides, va comptar amb la presència dels titulars d’Exteriors dels països iberoamericans desplaçats a Nova York.

En la reunió, els ministres d’Afers Exteriors van abordar el procés de selecció del pròxim Secretari General Iberoamericà en substitució de Rebeca Grynspan, que va finalitzar el seu mandat el 10 de setembre després de vuit anys al capdavant de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB). Aquest procés, que es farà per consens, compta fins al moment amb la formalització de quatre candidatures: Guatemala, Xile, Perú i Equador. Durant la trobada també es va tractar la preparació de la XXVIII Cimera de Caps d’Estat i de Govern, que se celebrarà a la República Dominicana el novembre del 2022.

Ahir a la tarda, Ubach també va intervenir en l’acte de l’Aliança pel Multilateralisme, organitzat per França i Alemanya. En el seu discurs, la ministra va insistir en la importància del multilateralisme per superar reptes, com és el cas de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 o el canvi climàtic.