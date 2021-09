Espot referma a l’ONU l’aposta d’Andorra contra el malbaratament alimentari

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat telemàticament en la Cimera de les Nacions Unides sobre Sistemes Alimentaris, que es va celebrar en el marc de la 76 sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York.

Durant la seva intervenció, el cap de Govern ha posat en relleu l’aposta d’Andorra per impulsar la lluita contra el malbaratament alimentari per avançar cap a sistemes alimentaris sostenibles. De fet, Espot ha destacat el Projecte de llei aprovat per l’Executiu sobre l’economia circular “permetrà un enfocament més sostenible del consum”.

Xavier Espot ha assenyalat la importància de tenir uns processos de consum i gestió de béns naturals sostenibles. Precisament, el cap de Govern va recordar que el mateix Projecte de llei s’alinea amb l’ODS 12.3, que té per objectiu reduir a la meitat les pèrdues d’aliments per al 2030.

Pel que fa a la producció, Espot va explicar l’aposta del Govern per invertir en la promoció i certificació de productes locals i circuits de subministrament més curts per tal de garantir un producte final de qualitat.

En termes generals, el cap de Govern es va referir als efectes de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 sobre el sistema alimentari global. Segons va apuntar Xavier Espot, la investigació i la innovació són motors essencials per desenvolupar sistemes alimentaris més adaptats al canvi climàtic i a la distribució de la població mundial actual.

En aquest sentit, Espot va recordar que el 29 de setembre se celebra el Dia internacional sobre la conscienciació de la pèrdua i el malbaratament d’aliments, gràcies a la proposta conjunta entre Andorra i San Marino.

El cap de Govern destaca la importància d’un accés equitatiu a les vacunes contra el coronavirus SARS-CoV-2

D’altra banda, el cap de Govern va participar dimecres passat en la Cimera virtual ‘Posar fi a la pandèmia i reconstruïm-nos millor’, organitzada pels Estats Units d’Amèrica. En el seu parlament, Xavier Espot va afirmar que el percentatge de vacunació d’Andorra contra la COVID-19 “no hauria estat possible sense la cooperació internacional”, tant la multilateral –amb la iniciativa COVAX i la UE– com bilateral –amb França, Espanya i Portugal–.

Justament, Espot va emfatitzar que Andorra advoca per un accés equitatiu a les vacunes, així com a mètodes de protecció i proves contra el SARS-CoV-2. “Garantir l’accés és elemental per lluitar activament contra la COVID-19”, va apuntar.