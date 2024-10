Marc Gasa finalitza 33è la Sobrescorpio Skyrace i es classifica per a la final

El corredor andorrà, Marc Gasa (FAM)

El corredor de l’equip nacional de curses de muntanya, Marc Gasa ha finalitzat, aquest diumenge, la Sobrescorpio Skyrace en 33a posició amb un temps de 3h23’39”. Una prova en la que l’objectiu era posar a prova al corredor, després de la lesió de llarga durada que el va impedir competir en els mundials.

Gasa ha sabut lluitar contra el fang que s’han trobat els corredors durant tot el recorregut degut a la pluja que queia a Astúries, indret on es va disputar la competició. La primera meitat del recorregut les sensacions del corredor de la FAM eren bones, però a la segona part, el fang feia gaire bé impossible mantenir-se en peu. L’elecció de les sabatilles d’esport tampoc va ser la millor, com a reconegut el mateix corredor, però no va impedir que l’andorrà ho donés tot.

L’Skyrace de Sobrescorpio ha estat un bon test de cara a la final, on el corredor de la FAM ja estava classificat en haver aconseguit la novena posició a Hochkonig (Àustria) i la setzena a Gourge du Tarn (França) i fer quatre proves, requisit indispensable per a poder participar. Així doncs, l’objectiu de la temporada ha estat assolit.

El seleccionador nacional, Fabrizio Gravina explicava al final de la prova que “el resultat és bo per al Marc, de cara a preparar la Marató de Dements, ja que era la primera carrera que feia després de la lesió”. Gravina afegia que “ha pogut fer càrrega important sense molèsties i això és el que buscàvem”.

La Marató dels Dements es disputarà a la població espanyola d’Ain (Castelló), el proper 16 de novembre, en el Parc Natural de Serra d’Espada.





Classificació:

1.- Luca del Pero. (ITA). 2h49’26”

2.- Manuel Merillas (ESP). 2h50’03”

3.- Antonio Matz. (ESP). 2h56’22”

33. Marc Gasa. (AND). 3h23’39”