Àlex Machado aconsegueix un resultat històric: medalla de plata en Karting Sprint Senior als FIA Motorsport Games

En primer terme, el pilot andorrà, Àlex Machado (ACA CLUB)

L’equip andorrà que ha participat en l’esdeveniment de motorsport més gran per països, torna a casa amb molt bones sensacions. Es va complir l’objectiu de pujar al podi, i els resultats aconseguits per la delegació andorrana fan augurar que hi ha una base sòlida sobre la qual construir un projecte esportiu, en clau nacional, que representi Andorra en el que es considera l’esdeveniment més gran d’automobilisme per països, els FIA Motorsport Games.

Medalla de plata en Karting Sprint Senior, un resultat històric per a Andorra

Àlex Machado, tot i estar en ple calendari de competicions a Itàlia, es va desplaçar en diverses oportunitats a València per a preparar la seva competició al circuit que ha acollit la prova de Karting Sprint Senior, Aspar Circuit. El treball preparatori de Machado ha estat acompanyat pel seu equip actual, el TBKART.

Un total de trenta-set pilots van disputar la competició de Karting Sprint Senior. Durant les proves classificatòries, les sensacions de Machado eren molt positives. Amb el seu mecànic, Roberto Marocco, tenien una estratègia clara, tenir els menys punts possibles perquè, a la final, pogués situar-se a les primeres posicions de sortida. I així va ser, Machado es va ubicar tercer, lloc que va defensar durant les primeres voltes i que, davant d’un incident prop de la volta 10, entre el pilot d’Espanya -que anava primer en aquell moment- i el pilot de Lituània -que anava segon-, li va permetre avançar a la segona posició, on va romandre fins al final de la carrera, aconseguint la primera medalla de plata d’un esportista andorrà a les olimpíades del motor.

F4 eSPORTS, Porté i un resultat sense precedents

La competició d’automobilisme digital va començar el dijous, 24 d’octubre, a primera hora del matí. Helder Cerqueira va debutar a la prova de GT -plataforma Assetto Corsa Competitzione- juntament amb un total de 57 pilots.

A la qualy primera, Cerqueira va aconseguir finalitzar en P14. A la sessió de quarts de final, el pilot andorrà va sortir des de P16 al seu grup, i va finalitzar en P17, un incident en carrera que va finalitzar en un cop i una penalització, van minvar el bon ritme de competició de l’andorrà.

El resultat aconseguit el va enviar directament a la sessió de last chance, on, al seu grup, va sortir de la P10 per a finalitzar en P7, que un cop aplicada una sanció, va tornar a la mateixa posició de sortida.

En aquest sentit, Álvaro Otero, coach de l’equip de motorsport digital de l’ACA ha explicat: “La dificultat d’adaptació de l’Helder des de l’inici, va suposar anar a remolc durant tot l’esdeveniment. A mesura que la competició va anar evolucionant, la performance del pilot va anar millorant, hem anat de menys a més, però en aquests campionats, on competim amb pilots de molt alt nivell, l’adaptació ha de ser immediata per a aconseguir un nivell òptim en situació de competició”.

Pel que fa a Frank Porté en la competició d’F4 -plataforma iRacing- si bé el punt de sortida va ser semblant, pel que fa al repte d’adaptar-se a la situació de cursa, la situació va evolucionar de manera diferent.

Un total de seixanta països van estar a la graella de sortida en el que per a Porté ha estat el primer gran esdeveniment internacional de motorsport digital.

La sessió de qualy el va deixar en P34. La primera presa de contacte amb la prova no va ser gaire fàcil per al pilot andorrà d’F4 digital, qüestió que el va obligar a reaccionar immediatament per a poder avançar en les successives carreres. A quarts de final, al seu grup, Porté va sortir de la P12 i va finalitzar a P6, assegurant-se un lloc a la semifinal. A la sessió de semifinals, al seu grup va sortir de P8 i va finalitzar en P5, ubicació que el va portar, juntament amb un total de 20 piltos, a disputar la final. Ja a la final, el pilot es va ubicar a la P10 a la graella de sortida, finalitzant en 6è lloc.

Des de l’inici fins al final, Porté va protagonitzar una remuntada espectacular, que el va portar a disputar la final que el va deixar a 3 posicions de medalla.

En aquest sentit, Otero comenta: “Pel que fa a Frank, la valoració és excel·lent. Va tenir una adaptació molt ràpida i constant, que va anar de menys a més i la gestió feta pel pilot ha estat clau per a treure el màxim resultat possible amb els recursos que es tenien. Va fer carreres netes, potser més conservadores des del punt de vista de l’estratègia –evitant incidents–, i això ens ha assegurat un magnífic resultat. El pilot està preparat per a lluitar amb els millors del món. Frank té un gran futur com a pilot professional al digital.

Auto Slalom, una dupla competitiva

Pel que fa a Auto Slalom, la competició en aquesta disciplina va ser un repte per a l’equip integrat per Mimi Gutiérrez i Lucas Piccino, sota la preparació esportiva de Marc Gutiérrez. Un total de trenta-tres països van disputar aquesta prova. Les impressions dels esportistes eren encoratjadores a mesura que van passar les sessions de free practice. Cada quali de la prova d’Auto Slalom està formada per tres mànegues, i en la primera sessió de qualy, Mimi Gutiérrez va tenir una mànega perfecta, que li va permetre posar-se davant al grup de les dones.

Piccino també va tenir un molt bon exercici i va aconseguir avançar. Arribada la segona qualy, una sèrie d’incidents en carrera van minar el treball dels dos pilots, no podent continuar a la sessió següent. Tot i això, la valoració per part de l’equip tècnic ha estat molt positiva. “Gutiérrez i Piccino van mantenir una actitud decidida i van anar analitzant, punt per punt, quines eren les oportunitats de millora a mesura que van avançar a la competició. Han aconseguit una actuació que va superar les expectatives. Aquest rendiment deixa una base sòlida i plena d’optimisme per a properes competicions”.





