Badia i Ganyet recorden els inicis del Servei de Política Lingüística al Parlem de Llengua

Montserrat Badia i Rosabel Ganyet són les protagonistes del segon Parlem de llengua, l’espai dedicat a la llengua catalana produït pel Servei de Política Lingüística.

Badia i Ganyet recorden com van començar a construir el que avui en dia és el Servei de Política Lingüística, per donar resposta a les necessitats a nivell lingüístic de la societat del moment. L’entrevista està conduïda per la periodista Noemí Rodríguez.

Parlem de llengua és un espai de conversa que té com a objectiu plantejar temes d’interès lingüístic com ara l’educació, la planificació o la promoció de la llengua, recuperar continguts sobre els orígens de l’assessorament i la política en qüestions de llengua al país, i abordar la projecció de futur o altres punts de debat en relació amb el català a Andorra.

Les converses tenen com a escenari l’interior de l’Hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura.